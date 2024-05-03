أستراليا تستضيف المسابقة الدولية للمؤلفين الناطقين بالروسية

أعلنت الأكاديمية الدولية للأدب الروسي في أستراليا موعد تلقي طلبات المشاركة في المسابقة الدولية التاريخية والأدبية والإبداعية الخامسة للمؤلفين الناطقين باللغة الروسية .

وقال رئيس الأكاديمية ألكسندر سيدوروف:" إن المسابقة الدولية الخامسة للأدب والتاريخ ستكرس للشاعر الروسي العظيم ألكسندر بوشكين وسنبدأ في قبول طلبات المشاركة منذ 15 أكتوبر المقبل، وستكون مهمتها الرئيسية هي ترويج اللغة الروسية والأدب الروسي المعاصر والثقافة الروسية في روسيا وخارجها، فضلا عن كشف مواهب جديدة بين المواطنين وأعضاء الجاليات الروسية في الخارج".

وأوضح رئيس الأكاديمية أن "هذه المسابقة تقام على مدار عدة أعوام لتصبح أوسع وأكثر تنوعا من أي وقت مضى ونريد أن تكشف أسماء جديدة في الأدب الروسي المعاصر، كما نريد إيجاد أدباء شباب موهوبين ودعم المواهب، وخاصة بين تلاميذ المدارس. وبعد تحليل المشاركين اقتنعنا أنه ينمو في أستراليا وروسيا وفي جميع أنحاء العالم الروسي جيل شاب رائع يحترم جذوره الروسية، ويحترم اللغة الروسية ويدرسها، ويعرف كيف يفكر بطريقة إبداعية، ويعبر عن موقفه الشخصي من الحياة ويظهر بالطبع قدرات أدبية جادة".

وكانت اختتمت في سيدني الأسترالية المسابقة الدولية الأدبية التاريخية الرابعة تحت شعار" تُلهمنا أسماء أجدادنا العظماء". وذكرت الأكاديمية الدولية للأدب الروسي في أستراليا التي تولت تنظيم هذه الفعالية الثقافية أن عام 2024 شهد مشاركة أكثر من 260 شخصا تتراوح أعمارهم بين 4 أعوام و95 عاما.

وقال سيدوروف إن "لجان التنظيم والتحكيم تلقت 266 طلبا من المؤلفين الناطقين بالروسية، بما في ذلك 132 عملا فنيا للأطفال و134 عملا للكبار"، وأشار إلى أن "رقعة الفعالية كانت واسعة بشكل مثير للإعجاب". وأوضح أن "العام الجاري شهد مشاركات من أستراليا والولايات المتحدة وإسرائيل وكندا والنرويج والسويد وفنلندا وفرنسا ولتوانيا ولاتفيا وكازاخستان وأوزبكستان وأذربيجان وأرمينيا وأوكرانيا وبيلاروسيا وبالطبع من روسيا، وشملت المسابقة القارات والبلدان والعواصم والمدن الصغيرة، وبلدات وقرى صغيرة جدا منتشرة حول الكوكب".

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وأعلنت لجنة تنظيم المسابقة، أن "تنوع الأعمال الفنية المقدمة العام الجاري لم يكن أقل اتساعا وأن اتجاهاتها الرئيسية هي الشعر الوجداني والغنائي، بالإضافة إلى النثر الخيالي والوثائقي، إضافة إلى مقالات ودراسات علمية تاريخية ومذكرات وسيناريوهات ومقالات مدرسية، فضلا عن الفنون التشكيلية والزخرفية والفنون التطبيقية والتصوير الفني".

وبعد الانتهاء من مسابقة "تلهمنا أسماء الأجداد العظماء"، والتي بلغ عدد الحائزين عليها والفائزين بها نحو 30 مؤلفا - بالغين وأطفالا - في مختلف الفئات، أعلنت أكاديمية الأدب الروسي عن بدء مسابقة جديدة متعددة المستويات للأطفال والكبار الناطقين بالروسية. وستكون المسابقة السنوية الخامسة مخصصة للشاعر الروسي الكبير ألكسندر بوشكين. سيكون شعارها "طريق الشعب إلى بوشكين مفتوح إلى الأبد". وستغطي المسابقة أيضا جمهورا عريضا من الناطقين بالروسية.

المصدر: تاس