إلغاء حفل النجمة الروسية "السوبرانو" آنا نيتريبكو بسبب "مؤتمر السلام" بسويسرا

ذكرت صحيفة "لوزيرنر تسايتونغ" أن حفل النجمة الروسية "السوبرانو" آنا نيتريبكو تم إلغاؤه بعد أن كان مقررا في 1 يونيو في مركز الثقافة والمؤتمرات بسبب ضغوط من حكومة لوسيرن في سويسرا.

وتم إلغاء الحفل على خلفية توقيت الأداء وموقعه الجغرافي، إذ أنه يسبق مؤتمر السلام المزمع بشأن أوكرانيا الذي يعقد في لوسيرن منتصف شهر يونيو.

وطلبت السلطات من المنظمين إلغاء الحفلة الموسيقية لأنها تتوقع حدوث "تهديد للنظام العام".

وحذرت حكومة كانتون لوسيرن أيضا من أن أعمال الشغب والاحتجاجات في المدينة قد تؤدي لتعطيل النظام العام، كما حذر أرمين هارتمان، مدير التعليم والثقافة في كانتون لوسيرن من خطر"تعرض الوضع الأمني والسكان للخطر".

وأعربت النجمة الروسية آنا نيتريبكو عن أسفها للإلغاء من جانب واحد "على عكس الالتزامات التعاقدية مع المنظمين".

وأشارت إدارتها كتابة إلى أن المؤتمر سيعقد بعد أسبوعين من تاريخ الحفلة الموسيقية. علاوة على ذلك، لم يؤد أي من عروضها المائة تقريبا منذ مارس 2022 إلى تعطيل النظام العام.

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المصدر: RT + صحيفة "لوزيرنر تسايتونغ"