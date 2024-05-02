عالم مصريات شهير يعلن الفشل في العثور على مقبرة الملكة كليوباترا بالإسكندرية

أعلن عالم المصريات الشهير ووزير الآثار الأسبق الدكتور زاهي حواس، فشل العثور على مقبرة الملكة كليوباترا بشكل نهائي.

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وقال حواس في حوار مع "مصراوي" إنه بحث لمدة 11 عاما لاكتشاف مقبرة كيلوباترا مع الدكتورة كاثلين مارتينيز.

وأضاف "لكن بعد هذه الفترة تركت البعثة وقلت إنه لا يوجد أي دليل يمكن تتبعه لاكتشاف المقبرة في معبد تابوزيريس ماجنا غرب الإسكندرية".

وكان العلماء قد كشفوا في فيلم وثائقي أن موقعا في دلتا النيل في مصر قد يقدم أدلة جديدة على مكان الراحة الأخيرة للملكة كليوباترا الشهيرة.

وكانت كليوباترا الملكة الأخيرة في مصر وهي واحدة من أشهر حكام التاريخ، وهي مشهورة بالزواج من الإمبراطور الروماني يوليوس قيصر.

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وتنتمي كليوباترا للسلالة المقدونية وهي تتحدر من الجنرال بطليموس الذي أصبح أثناء تقسيم إمبراطورية الإسكندر الأكبر، ملك مصر الذي رأى الحضارة الهلنستية تزدهر على ضفاف النيل.

وانتحرت الملكة في عام 53 قبل الميلاد بعد أن اعتقلها الحاكم الروماني أوكتافيان في مدينة الإسكندرية المصرية.

ووفقا للأسطورة، قامت كليوباترا بتوجيه خدامها لتهريب الثعابين السامة إلى زنزانتها المؤقتة التي سمحت لها بعضها حتى الموت.

ولم يعثر علماء الآثار على قبر كليوباترا لكنهم يعتقدون أنه يقع في مكان ما بالقرب من الإسكندرية.

كانت المدينة المحيطة بالمعبد التي تحمل الاسم نفسه (أبو صير)، خارج مدينة الإسكندرية مباشرة، مدينة ساحلية بارزة خلال فترة حكم كليوباترا.

المصدر: "مصراوي" + "ذي صن"