مصر.. وثائقي جديد عن "كليوباترا" ردا على مغالطات "نتفليكس"

أعلنت "الوثائقية" بقطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة الإعلامية، التحضير لوثائقي عن الملكة كليوباترا، بعد جدل واسع أثارته نتفليكس بإعلانها إنتاج فيلم عن كليوباترا ذات بشرة سوداء.

وذكرت القناة "الوثائقية"، أنه انطلاقًا من المعهود دوما في جميع أعمال قطاع الإنتاج الوثائقي وقناة الوثائقية، فإن هناك جلسات عمل منعقدة حاليا مع عدد المتخصصين في التاريخ، والآثار، والأنثروبولوجيا، من أجل إخضاع البحوث المتعلقة بموضوع الفيلم Cleopatra VII وصورته لأقصى درجات البحث والتدقيق.

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بدوره، أكّد أمين العام للمجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيري، أن ظهور البطلة بهذه الهيئة يعد تزييفا للتاريخ المصري ومغالطة تاريخية صارخة لاسيما أن الفيلم مصنف كفيلم وثائقي وليس عملا دراميا، الأمر الذي يتعيّن على القائمين على صناعته ضرورة تحري الدقة والاستناد إلى الحقائق التاريخية والعلمية بما يضمن عدم تزييف تاريخ وحضارات الشعوب.

وأكد أنه كان يجب الرجوع إلى متخصصي علم الآثار والأنثروبولوجيا عند صناعة مثل هذه النوعية من الأفلام الوثائقية والتاريخية والتي سوف تظل شاهدة على حضارات وتاريخ الأمم، لافتا إلى أن هناك العديد من الآثار الخاصة بالملكة كليوباترا تؤكد ملامحها الهلينستية (اليونانية) من حيث البشرة فاتحة اللون والأنف المسحوب والشفاه الرقيقة.

المصدر: القاهرة 24