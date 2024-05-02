في مهرجان بردية السينمائي.. تقدير من الفنانين للدعم الروسي للسينما

عبر الفنانون المصريون عن سعادتهم و امتنانهم لعودة دعم المركز الثقافي الروسي للسينما المصرية من خلال رعاية مهرجان بردية لسينما الومضه.

وكانت الدورة الأولى للمهرجان قد افتتحت يوم الأربعاء بمسرح تشايكوفسكي بمقر المركز الثقافي الروسي بالقاهرة.

وقال المخرج عمر عبد العزيز "أجمل أيامنا أثناء دراسة السينما قضيناها داخل المركز الثقافي الروسي"، كما رحب د/ أحمد مجاهد، الرئيس الأسبق للهيئة العامة للكتاب بميلاد مهرجان سينمائي جديد.

وقدم رئيس المهرجان الكاتب عبد الرحيم كمال الشكر لإدارة المركز على دعم المهرجان متطلعا إلى مزيد من التعاون مع الجانب الروسي.

وعبرت الكاتبة عزة أبو اليزيد عن سعادتها بتحقيق الحلم مؤكده أن تنظيم المهرجان هي الخطوة الأولى نحو جهد سينمائي كبير لاستقطاب الشباب للإبداع.

وافتتح المهرجان بكلمة للمركز الثقافي الروسي، ألقاها شريف جاد مدير النشاط الثقافي نيابة عن مراد جاتين مدير المراكز الثقافية الروسية فى مصر، أشار فيها جاد الى تواصل المركز الروسي منذ تأسيسه عام 1956 مع السينما المصرية، حيث تم عرض أسابيع الأفلام لكبار المخرجين، مثل يوسف شاهين، وصلاح أبو سيف، وتوفيق صالح، وعاطف الطيب وغيرهم، كما ساهم المركز في تقديم السينما المصرية للمجتمع الروسي، وأن الجمهور الروسي يعرف الفنانين المصريين جيدا، وعبر جاد عن سعادته بأن تكون دولة فلسطين ضيف شرف هذه الدورة ورحب بحضور المستشار الثقافي لدولة فلسطين ناجي الناجي.

وتشكلت لجنة التحكيم في المهرجان برئاسة المخرج الكبير مجدى أحمد علي، وضمت الموسيقار خالد حماد والنجم محمد فهيم والمصور السينمائي سمير فرج والنجم السوري فراس نعناع، وقدمت الاحتفالية المذيعة شذا شعبان.

وفي الختام قام عبد الرحيم كمال رئيس المهرجان بتكريم النجمة سوسن بدر والمصور السينمائي سعيد شيمي، والمخرج عمر عبد العزيز، والمخرج هاني لاشين، والكاتب ناصر عبد الرحمن، والشاعر ابراهيم عبد الفتاح، والأب بطرس دانيال، والمخرج الفلسطيني فايق جرادة، والمستشرق الروسي فلاديمير بيلياكوف، كما تم تكريم المركز الثقافي الروسي بدرع المهرجان.

المصدر: RT