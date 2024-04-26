فنانة مصرية شهيرة: سعاد حسني لم تنتحر (فيديو)

قالت الفنانة المصرية القديرة سميرة أحمد إن النجمة الراحلة سعاد حسني لم تنتحر، لافتة إلى موعد بدء صداقتهما.

وخلال لقائها ببرنامج "بالخط العريض"، أوضحت سميرة أحمد أن صداقتها بالفنانة الراحلة سعاد حسني المعروفة بلقب "سندريلا" الشاشة العربية، بدأت من فيلم "البنات والصيف".

كما أكدت أنها تعتقد بأن الفنانة سعاد حسني لم تنتحر، وأن ذلك كان مؤلما بالنسبة لها.

إقرأ المزيد

وأشارت سميرة أحمد إلى أنها ساهمت في اكتشاف ياسمين عبد العزيز وأحمد فهمي وكريم عبد العزيز قائلة: "كنت أشاهد التلفزيون وشوفت بنت جميلة بتلعب بعينها في أحد الإعلانات وقلتلهم عاوزاها علشان تمثل معايا والبنت دي هي ياسمين عبد العزيز".

وعن رأيها في الفنانة هند رستم، علقت سميرة أحمد قائلة إن "رستم" من نجمات الفن الجميل وكانت تلقب بمارلين مونرو.

وحسب تقارير عدة، توفيت سعاد حسني إثر سقوطها من شرفة شقة في الدور السادس من مبني ستوارت تاور في لندن في 21 يونيو 2001.

في حين أثارت حادثة وفاتها جدلا لم يهدأ حتى الآن، حيث تدور شكوك حول قتلها وليس انتحارها كما أعلنت الشرطة البريطانية، لذلك يعتقد الكثيرون خاصة عائلتها أنها توفيت مقتولة.

المصدر: "صدى البلد" + RT