الكشف عن المجلد الأول لـ"تاريخ روسيا"

أقامت الجمعية التاريخية الروسية، الثلاثاء 23 أبريل الجاري حفل توقيع المجلد الأول لـ "تاريخ روسيا".

وقال وزير التعليم والعلوم الروسي فاليري فالكوف، في حفل توقيع أول مجلد لـ"تاريخ روسيا" المتكون من 20 مجلدا: "نعوّل على أن تصدر بقية المجلدات في عام 2025".

وحسب سيرغي ناريشكين رئيس الجمعية ومدير هيئة الاستخبارات الخارجية الروسية فإن المجلد الأول لـ"تاريخ روسيا" يغطي فترة سبعة قرون، بدءا من القرن السادس م. وانتهاء بمنتصف القرن الثالث عشر م. وفي هذا العصر تم تشكيل الدولة الروسية القديمة، وظهرت مراكزها الرئيسية في نوفغورود وبولوتسك وكييف.

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كان دكتور العلوم التاريخية أنطون جورسكي محررا تنفيذيا للمجلد الأول. وقد بدأت عملية إعداد وتطوير السلسلة الكاملة لمجلدات تاريخ روسيا في عام 2013، وذلك بعد أن أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعليماته للمجتمع التاريخي المهني الروسي بتنظيم العمل على إعداد طبعة أكاديمية حديثة من التاريخ الروسي. وفي المجموع، سيتم إصدار 20 مجلدا في 30 كتابا ستغطي الفترة من ولادة الحضارات القديمة في أراضي روسيا إلى انطلاق العملية العسكرية الخاصة.

وأشار فالكوف أيضا إلى أن "المنشور سيتم إدراجه على نظام مكتبة المعلومات الحكومية، ويجب أن توجد مجلدات تاريخ روسيا في كل مكتبة روسية".

المصدر: تاس