روسيا تطلق مبادرة تعاون مع المغرب في مجال المسرح والموسيقا

اقترح المعهد الحكومي الروسي للفن المسرحي التعاون مع أكاديمية المسرح المغربية والمعهد الموسيقي المغربي (الكونسرفاتوار).

وقال رئيس مسرح الفن المسرحي الروسي غريغوري زاسلافسكي إن فكرة القيام بجولة إلى المغرب ظهرت لديه بعد قمة "روسيا - إفريقيا" التي عقدت في يوليو عام 2023 في بطرسبورغ.

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وجاء ذلك على لسانه في أثناء لقاء عقده في الرباط مع رئيس إدارة الفنون لدى وزارة الثقافة وشؤون الشباب والاتصالات هشام عبقري. وأوضح قائلا:" إننا نبحث في القارة الإفريقية عن بلدان قد يكون التعاون معنا مفيدا لها، والمغرب أحد تلك البلدان لأن المملكة هي دولة ذات ثقافة مسرحية متطورة. وهناك ساحات في المدن المختلفة تقام فيها العروض الموسيقية والمسرحيات الدرامية". ومضى قائلا: "إننا اتفقنا على أن تقام علاقات تعاون بين المعهد الروسي الحكومي للفن المسرحي والأكاديمية المسرحية المغربية والمعهد الموسيقي المغربي".

وأشار إلى أنه اقترح كل الإمكانات المتوفرة لديه، لا سينما توجيه دعوة إلى طلاب المعهد المغربي لعرض مسرحيات الدبلوم في مهرجان المعهد وإجراء دروس بيانية بناء على نظام "ستانيسلافسكي" للفن المسرحي والتمثيل المسرحي، وكذلك ذهاب خريجي المعهد الروسي إلى المغرب لتقديم عروض الدبلوم في أكاديمية المسرح المغربية. وأضاف زاسلافسكي قائلا:" نريد أن نُظهر لشركائنا المغاربة أن التعاون مع روسيا يمكن أن يكون مفيدا لهم. وآمل أن يقتنعوا بذلك وأن يتقدم التعاون".

وقال:" في إفريقيا، نريد أيضا إقامة وتطوير التعاون مع جنوب إفريقيا. لدينا شركاء من أكاديمية المسرح في ديربان يرغبون في الحضور إلى مهرجان معهد الفن المسرحي الروسي في موسكو، ولكن بما أن المهرجان القادم سيقام بعد عام من الآن، فنحن ندرس كذلك خيارات أخرى لبدء التعاون في وقت مبكر".

المصدر: تاس