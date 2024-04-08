ملحمة كيفن كوستنر الجديدة عن الغرب الأمريكي في افتتاح مهرجان "كان"

اختيرت ملحمة المخرج والممثل الأمريكي كيفن كوستنر، "Horizon An American Saga" لتكون العرض الافتتاحي لمهرجان "كان" السينمائي في نسخته الـ77 والتي ستجري فعالياتها الشهر المقبل.

وقال كوستنر في بيان له: "مر عشرون عاما منذ حظيت بشرف التواجد في الكروازيت.. كنت أتحين الوقت المناسب للعودة وأنا فخور بأن أقول إن الوقت قد حان".

وأضاف "لطالما دعم الفرنسيون الأفلام وآمنوا بشدة بصناعتها.. تماما كما أؤمن بشدة بفيلمي".

وسيكون الجزء الأول من الملحمة متعددة الأجزاء فاتحة فعاليات المهرجان يوم 19 مايو المقبل مقدما للعالم لمحة أولى عن ملحمة كوستنر الغربية الطموح.

ومن المقرر طرح الجزأين الأول والثاني من "Horizon" بتتابع سريع هذا الصيف حيث تصدر شركة "ورنر بروز" الجزء الأول في دور العرض في 28 يونيو على أن تصدر الجزء الثاني في 16 أغسطس.

فيلم "Horizon"، الذي سيعرض خارج المنافسة في مهرجان كان، من إخراج كوستنر وبطولة سيينا ميلر وسام ورثينغتون وجينا مالون.

وتنظم الدورة الـ77 لمهرجان كان السينمائي خلال الفترة من 14 وحتى 25 من مايو المقبل.

المصدر: "أ ب"