"زوجات الأبطال".. هافانا تحتضن معرضا لصور زوجات وأمهات المشاركين في العملية العسكرية الخاصة

افتتح معرض للصور الفوتوغرافية المكرسة لزوجات وأمهات المشاركين في العملية العسكرية الخاصة في دار الصداقة، وسط العاصمة الكوبية هافانا.

ويقام على التوازي معرض أخر بعنوان "إنجازات ونجاحات روسيا".

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وقال رئيس وفد المجلس الاجتماعي الروسي نيكيتا أنيسيموف في كلمة ألقاها في حفل افتتاح المعرضين" إن معرض "زوجات الأبطال" يتيح فرصة للاطلاع على صور زوجات وأمهات المشاركين في العملية العسكرية الخاصة، ويرتدي بعضهن في الصور بدلات عسكرية لأزواجهن مع أوسمتهم وميدالياتهم، بصفتها مسؤولية لا تقع على عاتقهم فحسب بل وعلى عاتق زوجاتهم أيضا".

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وأضاف أن الغاية من إقامة معرض "إنجازات ونجاحات روسيا" هي استعراض روسيا المعاصرة ومستواها الراقي في العلم والثقافة والرياضة.

وقالت منظّمة المعرض يكاترينا كولوتوفكينا إن المشروع يجمع بين ما يزيد عن 30000 امرأة روسية، وهن زوجات وأمهات الأبطال.

وشارك في حفل افتتاح المعرضين اللذين أقيما في العاصمة الكوبية بدعم من لجان حماية الثورة الكوبية والمجلس الاجتماعي الروسي، أكثر من 100 ضيف. وسيكون المعرض متاحا للجميع خلال الأسبوع الجاري.

يذكر أن الوفد الروسي الذي حضر افتتاح المعرضين يتضمن رئيس المجلس الاجتماعي في جمهورية دونيتسك الشعبية ألكسندر غوفمان والشاعرة من منطقة دونيتسك آنا ريفياكينا التي قدمت للضيوف قصائدها.

المصدر: تاس