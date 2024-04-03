في أحدث ظهور له.. الفنان المصري القدير عبد الرحمن أبو زهرة يحتفل بعيده الـ90 ويثير تفاعلا (صورة)

تفاعل النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مع أحدث ظهور للفنان المصري القدير عبدالرحمن أبوزهرة، خلال احنفاله بعيد ميلاده، حيث أتم الـ90 عاما (من مواليد 1934).

وشارك أحمد عبد الرحمن أبو زهرة جمهوره ومتابعيه بأحدث ظهور لوالده، في صفحته على "فيسبوك"، حيث ظهر الفنان أمام الكعكة والشموع.

وكتب نجل الفنان معلقا: "بابا حبيبي ربنا يخليك لينا ويديك طولة العمر، حسك في الدنيا هو اللي بيدينا الطاقة للحياة، كل سنة وانت معانا".

وتمنى رواد مواقع التواصل العمر المديد للفنان القدير، وأعربوا عن محبتهم الكبيرة له.

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يشار إلى أن آخر أعمال عبد الرحمن أبوزهرة كان الجزء الأول من مسلسل "موضوع عائلي"، بطولة ماجد الكدواني، ورنا رئيس، ومحمد شاهين، وسما إبراهيم، وإيناس كامل، وطه الدسوقى، ومحمد رضوان، ومحمد القس، وحسام داغر، وداليا الخولى، ومريم الجندي.