مصر.. تأييد حبس الفنانة نسرين طافش 3 سنوات

أيدت محكمة "جنح مستأنف 6 أكتوبر" في مصر اليوم الأربعاء، الحكم الصادر بحبس الفنانة الشهيرة نسرين طافش في اتهامها بإصدار شيكات دون رصيد، بمبلغ 4 ملايين جنيه لإحدى المواطنات.

ورفضت المحكمة، الاستئناف المقدم من نسرين طافش بشأن هذه القضية، في حين أن الفنانة كانت قد توجهت إلى مصلحة الطب الشرعى لاستكتابها أمام خبراء التزييف والتزوير، لإعداد تقرير فني بالاستكتاب وعرضه على المحكمة.

وأسندت النيابة العامة لطافش أنها بدائرة الشيخ زايد بتاريخ 30 يناير 2023، أصدرت عن سوء نية شيكا لصالح المجنى عليها نشوى صفاء الدين بمبلغ 4 ملايين جنيه.

وقدم دفاع المجني عليها صورة ضوئية من شيكات بنكية بذات التاريخ تتضمن أمرا من المتهم إلى البنك بأن يدفع إلى المجني عليه المبلغ ومذيلا بتوقيع المتهم، وكذلك صورة ضوئية من رفض البنك للشيك لعدم كفاية الرصيد.

وبينت تفاصيل القضية أن الفنانة أصدرت "شيكا بسوء نية"، إذ توجهت مقدمة الدعوى إلى البنك لصرفه ففوجئت بأنه لا يقابله رصيد قابل للسحب مع علم المتهمة بالأمر.

المصدر: "المصري اليوم"