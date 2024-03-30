مصر.. براءة الفنانة نسرين طافش

قضت محكمة جنح أكتوبر اليوم السبت، ببراءة الفنانة نسرين طافش من تهمة البلاغ الكاذب حيث يُزعم أنها وجهت اتهاما لسيدة بالنصب عليها عن طريق بيعها قطعة أرض بسعر أعلى من السعر الحقيقي.

بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة، بسوء قصد بلاغا من الفنانة نسرين طافش أن السيدة نشوى صفاء الدين ارتكبت جريمة النصب بحقها عن طريق بيع قطعة أرض بمنطقة الريف الأوروبي غرب طريق الإسكندرية الصحراوي بسعر أعلى من السعر الحقيقي، حسب أقوالها.

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وبينت التحقيقات في المحضر التي حررته الفنانة نسرين طافش ضد السيدة مقيمة الدعوى، أنها مزاعم وأكاذيب من وحي خيال بهدف الانتقام منها والإساءة إليها وتشويه صورتها.



وأصدرت النيابة العامة قرارا بحفظ المحضر وحيث إن ما ارتكبته المشكو بحقها يكون جريمة بلاغ كاذب يعاقب عليها القانون، حيث إنها أبلغت كذبا مع سوء القصد بواقعة لو ثبت صحتها لاستوجبت عقاب المدعية بالحق المدني.

المصدر: الشروق