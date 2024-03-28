فنانة لبنانية شهيرة تكشف عن خسارة منزلها وجميع أموالها التي كانت بالبنك في بيروت (فيديو)

كشفت الفنانة اللبنانية إليسا أن منزلها دمر خلال انفجار مرفأ بيروت، مشيرة إلى أنها خسرت جميع أموالها التي أودعتها داخل مصرف في بيروت إثر الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان.

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وخلال لقائها مع الإعلامي عمرو أديب في "بودكاست Big Time"، قالت إليسا ردا على سؤال حول امتلاكها أموالا طائلة بالقول أنها "مرتاحة" ماديا.

وأوضحت "ملكة الإحساس" قائلة: "المصاري اللي كانوا في البنك في بيروت "راحوا"..وقطعت الأمل في الحصول عليهم، وفي بداية الأزمة قدرت اشتري عقارات ولكن باقي الأموال ذهبت..كم هناك من ليس لديه أية أموال ولكن أنا ما زلت أعمل ولدي "رزقة، فالحمد الله".

وأردفت: " شغل 20 أو 25 سنة كيف سأعوضه؟ معوضتش حاجة بس مرتاحة..القطاع المصرفي في لبنان كان قطاعا مهما جدا، وكان نفس نظام سويسرا البنكي، وكان آمن جدا، ولكن عندما تنام وتستيقظ وترى أن هذا النظام انهار..شو بدك تحس".

واستطردت: " أنا ساكنة في بيروت بمنطقة الأشرفية، ومنزلي في الطابق الـ17 ويمكنك رؤية أهراءات القمح التي تدمرت في انفجار مرفأ بيروت، ويوم الانفجار كنت عند والدتي، وعندما وصلت وجدت أن منزلي تدمر، ولكن الدمار الذي شاهدته على الطريق لم يجعلني أحزن على بيتي، ونفس الأمر بالنسبة لأموالي"، معتبرة أنها تملك مستقبلا وباستطاعتها أن تجمع أموال، ولكن هناك من لم يعد لديه أية أموال ولا يملك شيئا، وأنها إذا أرادت هي أن تحزن فما الذي ستقوله عن الآخرين.

المصدر: RT