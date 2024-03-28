"كان سهران عندي".. نجوى كرم تثير الجدل بـ"رؤيتها" المسيح 13 مرة ووصفها للباسه (فيديو)

أثارت الفنانة اللبنانية نجوى كرم جدلا واسعا بحديثها عن رؤية المسيح في منزلها أكثر من 13 مرة متتالية.

وقالت نجوى خلال تواجدها في كنيسة السيدة بمناسبة دخول الأسبوع المقدس: "كنت بصلي ونمت، طول الليل بعيوني ألقى يسوع حاطط إيده من بره ولابس أرجواني مخمل، وأنا أغمض عيوني وأرجع أنام، وبعد كده أفتح عيني وألقي يسوع بنفس الصورة قدامي وده حدث أكثر من 12 أو 13 مرة".

وأضافت: "وأنا كل هذا بفكر أن مفيش غير الصورة دي اللي على التلفزيون لليسوع، وقلت مفيش صورة غير هذا ليسوع تقعد كل ده، بصيت ولم أجد أنه يوجد تلفزيون من الأساس واكتشفت أن السيد يسوع المسيح كان سهران عندي بالبيت".

وتفاعل نشطاء مع تصريحات النجمة اللبنانبة، حيث انقسمت الآراء بين المؤيدين والرافضين لحديثها، فاعتبر البعض أن هجوم الناس عليها ليس غريبا بل متوقعا، بسبب قلة إيمان البعض الذي يجعلهم يتناولون الأمر من باب التهكم والسخرية، فيما اعتبر آخرون أنها مجرد تهيؤات من وحي الخيال، أو ما رأته مجازا وتفسيرا لحلم ما.

المبالغة بالاداء والقصص الفنتازية مضحكة بغض النظر عن الدين و معتقد الشخص

هنا #نجوى_كرم بعد فشلها الذريع فنيًا تلعب على وتر الدين 🤢🤢 pic.twitter.com/6LUl7HJEN2 — نورة الحسيني. (@INOURA919) March 27, 2024

في حب بالدني كامل لدرجة بقربك من الله

في حب بالدني بتقدر من خلاله تفهم معنى

الوجود. في حب بالدني هو الوجود 🤍#نجوى_كرمpic.twitter.com/osedJVSoS8 — Berna Nasr Haidamous (@HaidamousBerna) March 26, 2024

المصدر: RT