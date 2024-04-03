"البيت الروسي" في فيينا يفتتح معرضا لإبداعات مصمم باليه روسي بارز

افتتح في "البيت الروسي" (المركز الروسي للعلوم والثقافة) في فيينا معرض يسلط الضوء على إبداع مصمم الباليه الروسي البارز يوري غريغوروفيتش.

وقالت مديرة المتحف كريستينا تروبينوفا في حفل افتتاح المعرض:" يوري غريغوروفيتش هو أستاذ الباليه الحقيقي الذي خدم لمدة 30 عاما في مسرح "البولشوي. وظهرت الصور الفوتوغرافية التي تم الكشف عنها في المعرض بفضل الفنان المصور ميخائيل ليتفينوف".

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وأضافت أن المعرض في البيت الروسي بفيينا يقام بمناسبة حلول الذكرى الـ250 لأكاديمية موسكو لفنون الباليه، مشيرة إلى أن مدرسة الباليه الروسية أصبحت تراثا عالميا تفتخر به روسيا. ومضت قائلة:" يمكن القول بفخر إننا الأوائل هنا، وكنا الأوائل دائما في مجال الباليه الكلاسيكي. وأنا واثقة بأن أساتذة مثل يوري غريغوروفيتش الذي لعب دورا كبيرا في إعداد كوادر الباليه وتربية المواهب من الشباب الروس الذين يلمعون في أهم مسارح البلاد وخارجها، وبفضلهم لدى الباليه الروسي مستقبل كبير".

وقد قدم المعرض صورا من صندوق متحف "باخروشين"، حيث اتطلع كل من ارتاد المعرض على جزء كبير من أعمال يوري غريغوروفيتش: "سبارتاك"، "زهرة الحجر"، "كسارة البندق"، " العصر الذهبي"، "إيفان الرهيب" "أسطورة الحب".

ومن بين المعروضات الأخرى صور فوتوغرافية للأستاذ غريغوروفيتش ولقطات من تدريبات فناني وفنانات الباليه، بالإضافة إلى صور فوتوغرافية لملصقات مسرحية خاصة بإنتاج مصمم الباليه.

المصدر: تاس