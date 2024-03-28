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فنانون روس يسجلون ألبوما من أغاني مسلم موغامايف تخليدا لضحايا هجوم "كروكوس" الإرهابي (فيديو)

الثقافة والفن

فنانون روس يسجلون ألبوما من أغاني مسلم موغامايف تخليدا لضحايا هجوم
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قام عدد من الفنانين الروس بتسجيل ألبوم موسيقي، ستعود أرباحه لضحايا هجوم "كروكوس" الإرهابي.

تضمن الألبوم أغنيات لفنان الشعب السوفيتي، مسلم ماغومايف الذي سميت باسمه قاعة الحفلات الموسيقية في مجمع "كروكوس" التي تعرضت للهجوم الإرهابي يوم الجمعة الماضي.

أطلق على الألبوم اسم "اسمع صوتي"، وتم تسجيله بواسطة خدمة "VK Music" الموسيقية الروسية، وضم 12 أغنية أداها مجموعة من الفنانين الروس، وستعود أرباح بثها على الإنترنت لضحايا الهجوم الإرهابي.

ومن بين الفنانين الذين شاركوا في تسجيل الألبوم:باستا، وفاليريا، وستاس ميخائيلوف، وبولينا غاغارينا، وفيودور بوندارتشوك، وفانيا دميترينكو، وليوسيا تشيبوتينا، وفلاديمير بريسنياكوف وآخرين.

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وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية لخدمة "VK Music" الموسيقية:"حاول الفنانون من مختلف الأجيال أداء أغانيات رائعة بعناية، مع الحفاظ على ألحانها. استخدمت في الألبوم مجموعة متنوعة من الأغاني الرومانسية والسمفونية  والعصرية".

المصدر: إزفيستيا

 

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