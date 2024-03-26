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دهم منزل مغني راب أمريكي شهير بتهمة الاتجار بالجنس (فيديو + صور)

الثقافة والفن

دهم منزل مغني راب أمريكي شهير بتهمة الاتجار بالجنس (فيديو + صور)
AP
قطب الموسيقى شون كومز المعروف باسم "ديدي".
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دهم عملاء مباحث الأمن الداخلي الفيدرالي الأمريكي عقارين تابعين لقطب الموسيقى شون كومز المعروف باسم "ديدي" كجزء من تحقيق في الاتجار بالجنس الذي تجريه السلطات الفيدرالية في نيويورك.

وقالت مصادر لصحيفة "نيويورك تايمز" إنه تم تفتيش عقارين في لوس أنجلوس وميامي، في إطار تحقيق يتعلق بالاتجار بالنساء وضربهن والاعتداء الجنسي عليهن والتخدير القسري لاغتصابهن.

وتمت عملية المداهمة بالمروحيات والسيارات والكلاب البوليسية بحضور العشرات من رجال الأمن.

وقالت وزارة الأمن الداخلي في بيان إنها "نفذت إجراءات إنفاذ القانون كجزء من تحقيق مستمر، بمساعدة الوزارة في لوس أنجلوس وميامي وشركائنا المحليين في إنفاذ القانون".

وتم نصب طوق أمني للشرطة حول منزل المغني في لوس أنجلوس في حي هولمبي هيلز بالقرب من بيفرلي هيلز.

دهم منزل مغني راب أمريكي شهير بتهمة الاتجار بالجنس (فيديو + صور)
AP

وأظهر مقطع فيديو متداول مجموعة من العملاء يرتدون سترات تشير إلى أنهم من مباحث الأمن الداخلي، وقد تجمعوا في الفناء الخلفي للمنزل بالقرب من المسبح. فيما تم إنشاء مركز قيادة خارج المنزل وما زال العملاء يدخلون ويخرجون بعد ساعات من بدء البحث.

وتظهر لقطات الفيديو التي شاركتها قناة FOX11 عدة أفراد مكبلين بالأصفاد، بما في ذلك ولديه جاستن وكينغ كومز. 

وتداول نشطاء عبر منصة "إكس" صورة من تطبيق "فلايت رادار" لتتبع للرحلات تظهر أن طائرة "ديدي" الخاصة متوجهة إلى الكاريبي فيما كانت عمليات التفتيش جارية.

وأسس كومز (54 ​​عاما) شركة الموسيقى "باد بوي" عام 1993، وأطلق عليها اسمي "باف دادي" و"ديدي".

وينسب الفضل إلى كومز في العمل الذي يعتبر فعالا في نمو الهيب هوب، وقد فاز بثلاث جوائز "غرامي"، إلى جانب 14 ترشيحا. بينما حقق نجاحا أوليا في موسيقاه، أصبح كومز أيضا منتجا بارزا ورجل أعمال.

وفي نوفمبر 2023، قام كومز بتسوية دعوى رفعتها صديقته السابقة، المغنية كاساندرا "كاسي" فينتورا، التي زعمت أنها تعرضت للاغتصاب وتعرضت لسنوات من الانتهاكات الجسدية المتكررة وغيرها من الانتهاكات من قبل كومز.

دهم منزل مغني راب أمريكي شهير بتهمة الاتجار بالجنس (فيديو + صور)
AP

وبعد أسابيع، تم رفع قضيتين مدنيتين أخريين على الأقل في نيويورك ضد كومز بمزاعم الاعتداء الجنسي، بما في ذلك دعوى رفعت في ديسمبر في محكمة اتحادية والتي تضمنت أيضا مزاعم بالاتجار بالجنس.

واتهم كومز بالاعتداء والتحرش الجنسي في دعوى مدنية أخرى رفعتها موظفة سابق الشهر الماضي، وهو ما نفاه كومز عبر محاميه.

دهم منزل مغني راب أمريكي شهير بتهمة الاتجار بالجنس (فيديو + صور)
AP

المصدر: AP + CNN 

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