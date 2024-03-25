مهرجان الجونة السينمائي يعلن عن موعد دورته السابعة

أعلن القائمون على مهرجان الجونة السينمائي عن موعد الدورة السابعة للمهرجان التي ستعقد العام الجاري.

وجاء في الموقع الرسمي للمهرجان:" يعلن مهرجان الجونة السينمائي أن دورته السابعة ستقام في الفترة ما بين 24 أكتوبر و1 نوفمبر 2024، بعد النجاح الذي حققته دوراته السابقة، والتي عززت مكانته كمنارة للتميز السينمائي في المنطقة، يستعد المهرجان مرة أخرى للاحتفاء بمواهب صناع الأفلام ودعم نمو صناعة السينما على المستويين الإقليمي والدولي. يستمر المهرجان في الالتزام بالتأكيد على دور الفنون في صناعة تأثير إيجابي على المشهد السينمائي الدولي. ومع كل دورة، يتسع دوره في احتضان الإبداع ورعاية المواهب وتشجيع الحوار الهادف داخل مجتمع الأفلام العالمي".

وعلق عمرو منسي، المدير التنفيذي للمهرجان قائلا:" في الدورة السابقة عملنا على تحويل منطقة البلازا إلى مركز حيوي لأنشطة الصناعة، حيث اجتمع المتخصصون للتواصل ومناقشة المشاريع القادمة. وبعد ما شهدناه من نجاح، فإننا سنسعى في الدورة القادمة إلى تعزيز تجربة التواصل وتقديم منصة أكبر وأشمل لصناع السينما. كما سنستمر في تطوير الأقسام الجديدة التي استحدثها المهرجان ومنها سوق الجونة السينمائي".

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ومن جهتها قالت، ماريان خوري، المديرة الفنية للمهرجان:" رفع مهرجان الجونة السينمائي سقف الطموح باستمرار، من خلال التنقل عبر ركائز صناعة السينما المختلفة، كما سلط الضوء على الأصوات والروايات المتنوعة. وبينما نستعد للنسخة الجديدة، فإننا ما نزال ملتزمين بتوفير مساحة شاملة لتشجيع الحوار والإبداع والتعاون، وسنتوسع في تجربة مبادرة الجونة السينمائية للشباب، التي أطلقناها العام الماضي.

تأسس مهرجان الجونة السينمائي في عام 2017، وهو أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة واسعة من الأفلام لجمهور شغوف ومطلع، مع تعزيز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام، ويسعى إلى ربط صانعي الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين بروح التعاون والتبادل الثقافي، ويلتزم المهرجان باكتشاف أصوات جديدة ليكون حافزا لتطوير السينما في العالم العربي، وأُنشئ لتمكين صانعي الأفلام المصريين والعرب ومساعدتهم في العثور على الدعم الفني والمالي.

المصدر: elgounafilmfestival