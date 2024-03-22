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مسلسل البراني يثير الجدل في الجزائر بسبب "ابن خلدون"

الثقافة والفن

مسلسل البراني يثير الجدل في الجزائر بسبب
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الممثلة عايدة عبابسة في مسلسل "البراني"
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واجه المسلسل الجزائري "البراني" انتقادات لاذعة وردود فعل غاضبة بسبب مشهد رأى فيه المشاهدون استهزاء بعالم الاجتماع التونسي "ابن خلدون".

وتضمن المشهد المثير للجدل ظهور الممثلة عايدة عبابسة وهي ترد على مقولة لعالم الاجتماع الشهير كانت تستشهد بها الممثلة يامنة، قائلة: "لو كان جا راجل ما يسميش روحو على باباه" (بمعنى لو كان رجلا لما سمى نفسه باسم والده)، وهو ما اعتبره الرأي العام الجزائري مشهدا مستفزا يتجاوز الحدود الأخلاقية ويقلل من شأن أشهر علماء المغرب العربي.

وعبر الكثيرون عن استيائهم من هذا المشهد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حتى أن البعض طالب بوقف عرض المسلسل الذي تبثه قناة "الشروق" الجزائرية، بينما دافع آخرون عما اعتبروه "حرية التعبير" وأن الأمر لا يستدعي كل هذه الضجة باعتبار أن المشهد يأتي في إطار عمل كوميدي وهو "مجرد تمثيل".

وهذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها المسلسل الجدل، حيث اعتبر الكثيرون أنه لا يعكس الواقع الجزائري، وسبق أن واجه مطالبات بوقف بثه بسبب مشاهد تحرض على العنف وتعاطي المخدرات والكحول، وهو ما دفع سلطة الضبط السمعي البصري في البلاد لمطالبة مدير قناة "الشروق" والمشرفين على العمل بمراجعة المحتوى المقدم.

المصدر: RT

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