مسلسل البراني يثير الجدل في الجزائر بسبب "ابن خلدون"

واجه المسلسل الجزائري "البراني" انتقادات لاذعة وردود فعل غاضبة بسبب مشهد رأى فيه المشاهدون استهزاء بعالم الاجتماع التونسي "ابن خلدون".

وتضمن المشهد المثير للجدل ظهور الممثلة عايدة عبابسة وهي ترد على مقولة لعالم الاجتماع الشهير كانت تستشهد بها الممثلة يامنة، قائلة: "لو كان جا راجل ما يسميش روحو على باباه" (بمعنى لو كان رجلا لما سمى نفسه باسم والده)، وهو ما اعتبره الرأي العام الجزائري مشهدا مستفزا يتجاوز الحدود الأخلاقية ويقلل من شأن أشهر علماء المغرب العربي.

الشقلالة في مسلسل البراني اساءت لابن خلدون الي مات من قرون ومازاله عايش بمقدمته الي وحدها تسوى كل الي بالعمل وحاسبين نفسهم نجوم وتجي وحدة كيفها تكلاشيه !

لكن طبعا المخرج هو من يتحمل المفروض يقدر الشخصيات الكبيرة واذا فعل هذا مع ابن خلدون ممكن يفعلها مع غيره ببساطة#الجزائر — بسمة 🧚🏻‍♀️ (@basbosa_dj) March 15, 2024

وعبر الكثيرون عن استيائهم من هذا المشهد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حتى أن البعض طالب بوقف عرض المسلسل الذي تبثه قناة "الشروق" الجزائرية، بينما دافع آخرون عما اعتبروه "حرية التعبير" وأن الأمر لا يستدعي كل هذه الضجة باعتبار أن المشهد يأتي في إطار عمل كوميدي وهو "مجرد تمثيل".

وهذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها المسلسل الجدل، حيث اعتبر الكثيرون أنه لا يعكس الواقع الجزائري، وسبق أن واجه مطالبات بوقف بثه بسبب مشاهد تحرض على العنف وتعاطي المخدرات والكحول، وهو ما دفع سلطة الضبط السمعي البصري في البلاد لمطالبة مدير قناة "الشروق" والمشرفين على العمل بمراجعة المحتوى المقدم.

المصدر: RT