"الأذان" يدفع أحلام لشن هجوم عنيف على الممثلة شيرين رضا (فيديو)

أعاد برنامج "العرافة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة إلى الواجهة تصريحا مثيرا للجدل للممثلة المصرية شيرين رضا، قبل سنوات، وصفت فيه أصوات بعض المؤذنين بـ"الجعير".

وعرضت الحلقة تعليق الفنانة أحلام الشامسي على هذه التصريحات في عام 2017 والتي قالت فيها عبر حسابها على منصة "إكس": "امسكوني ودّي أنتفها".

وبعد عرض تعليق أحلام القديم، حاولت شيرين شرح وجهة نظرها بشأن تصريحاتها حول صوت الأذان، وقالت: "هل أنا بني آدمة متخلفة عقليا علشان أشتم الأذان؟"، موضحة أنها "لم تشتم الأذان" وإنما وصفت أصوات بعض المؤذنين بـ"الجعير"، وهذا بحسب ما قالته ليس شتيمة بل وصفا للصوت.

وأشارت إلى أن تصريحها جاء على إثر حادثة وقعت في شارع صغير في حي الدقي عندما كانت مارة بسيارتها وسمعت الأذان بصوت جعلها تشعر بالفزع.

وخلال ذلك، أشارت وهبة إلى أن المؤذن رجل دين، ومن غير اللائق وصف صوته بـ"الجعير"، فردت شيرين بأن "المؤذن عليه احترام الدين أيضا"، وأن يكون صوته مناسبا للأذان.

وتحدثت عن تجربتها مع صوت الأذان في رحلتها الأخيرة إلى الكويت، والذي "تقشعر له الأبدان" من جمال الصوت.

من هي اللي فااااضيه انا فاضيه ؟؟؟؟؟!!!!!!! بس ليكي اكيد حكون فاضيه بس ياوليه اسمعي كويس عمري في حياتي مش حسمح لاشكالك ان تقول ان صوت المؤذن والاذان انه بيجعر وجعير والساكت عن الحق شيطان اخرس من اللي بيصفق لها بسم الله اللهم سكنهم في مساكنهم هم حتى في رمضان موجودين اقصد للشياطين… https://t.co/aUFlcbueqh — A H L A M ~ ♥️ ~ أحلام (@AhlamAlShamsi) March 18, 2024

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ثم عادت لتنتقد رد فعل أحلام آنذاك قائلة: "هي فاضية الظاهر، معندهاش حاجة تعملها". مضيفة: "هي تعرفني منين علشان تنتفني ولا متنتفنيش، إيه ده؟ إنتي مالك؟ خليكي في حالك. إنتي بتدافعي عن مين؟ هو أنا شتمت مين؟ إنتي تعرفي المؤذن ده؟".

وأثار تعليق شيرين مجددا حفيظة الفنانة أحلام، والتي نشرت تدوينة عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" باللهجة المصرية قائلة: "من هي اللي فاضية أنا فاضية؟! .. بس ليكي أكيد حكون فاضية".

وتابعت: "بس ياولية اسمعي كويس عمري في حياتي مش حسمح لأشكالك أن تقول أن صوت المؤذن والأذان أنه بيجعر وجعير، والساكت عن الحق شيطان أخرس من اللي بيصفق لها، بسم الله اللهم سكنهم في مساكنهم هم حتى في رمضان موجودين، أقصد للشياطين أكيد".

المصدر: RT