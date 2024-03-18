فيلم "يفغيني أونيغين" يتصدر إيرادات شباك التذاكر في روسيا

تصدر فيلم "يفغيني أونيغين" المستوحى من الرواية الشعرية لألكسندر بوشكين، من إخراج سارك أندرياسيان، تصنيف إيرادات شباك التذاكر في روسيا ورابطة الدول المستقلة يومي العطلة الماضيين.

وقد حصد الفيلم الذي بدأ عرضه في روسيا ورابطة الدول المستقلة يوم 9 مارس الجاري نحو 170.5 مليون روبل.

يذكر أن "يفغيني أونيغين" قصة مستوحاة من أشهر مؤلفات الشاعر الروسي العظيم للقرن الـ19 ألكسندر بوشكين، تروي حكاية أحد نبلاء مدينة بطرسبورغ "يفغيني أونيغين" وعلاقاته مع أفراد أسرة (لارين) الذين يعيشون في عزبة مجاورة لعزبته.

الفيلم من بطولة فيكتور دوبرونرافوف (يفغيني أونيغين) ودينيس بريتكوف وليزا مورياك "(تاتيانا لارينا) وغيرهم.

وشغلت الحلقة الثالثة لمسلسل "الجليد" السينمائي من إخراج يوري خميلنيتسكي المرتبة الثانية في يومي العطلة الماضية وحصد 59.7 مليون روبل. ويروي الفيلم قصة فتاة تحلم بأن تصبح فنانة راقصة على الجليد ولاعب هوكي والعلاقة بينهما.

أما المرتبة الثالثة في التصنيف فاحتلها فيلم "علامة النداء – المسافر" من إخراج إيليا كازاكوف، وحصد خلال يومين 57.5 مليون روبل، علما أن عرضه بدأ في 14 مارس فقط. والفيلم مستوحى من رواية "مقتل المدن" بقلم الكاتب الروسي المعروف ألكسندر بروخانوف، وتدور أحداثه عام 2015 في منطقة دونباس، حيث يتلقى كاتب شاب، يقوم الممثل أنطون شاغين بأداء دوره، خبرا صادما بأن شقيقه مفقود. ويبدأ الكاتب في البحث عن أخيه، الأمر الذي يغيّر مجرى حياته .

يذكر أن جزءا من إيرادات عرض الفيلم سيعود إلى الجنود الذين يقاتلون في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

المصدر: تاس