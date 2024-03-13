تركي آل الشيخ يعلق على "اللغة" في مسلسل الحشاشين

تحدث المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن رأيه في مسلسل الحشاشين المصري.

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وكتب منشورا عبر حسابه على فيسبوك جاء فيه: "من حق صناع مسلسل الحشاشين اختيار اللغة التي تناسبهم، واللهجة المصرية عريقة ومفهومة في كل العالم العربي، الأتراك عند إنتاجهم مسلسلات تكون بلغتهم، وكذلك الأجانب في الغرب، اللغة الفصحى قد لا تجذب شريحة من الشباب".

وتابع: "أنا أحب الفصحى، لكن غيري قد لا يفضلها، أي عمل لكريم عبدالعزيز أشوفه رغم إني مقل في الفترة الأخيرة في مشاهدة الأعمال العربية، وأطمح دائمًا في الوصول لمستوى الإنتاجات الغربية وجودتها، مسلسل الحشاشين إنتاج ضخم وخطوة في الطريق الصحيح للوصول للمستوى العالمي، لو أُنتج مسلسل عن الفراعنة هل ستكون مناسبة اللغة الهيروغليفي مثلًا!!! قطعًا لا بلغة العصر أوقع وأحسن".

واختتم منشوره قائلا: "نحن الآن بصدد إنتاج سعودي ضخم برعاية الترفيه، ومحتار في اختيار الفصحى أو العامية للانتشار، خطوة الحشاشين شجعتني على التفكير".

وأحدث مسلسل الحشاشين، الذي عرضت أولى حلقاته الاثنين، ضجة كبيرة في مصر والعالم العربي حيث استعرض تاريخ الدولة الإسلامية منذ البداية.

وتضمن تتر البداية شرح الدين الإسلامي، منذ بعثة النبي محمد -صل الله عليه وسلم- وصولًا إلى الخلفاء الأربعة، ثم تقسيم المسلمين إلى سنة وشيعة، ومذاهب، ومن خلافة راشدة ورشيدة، إلى خلافة أموية، ومنها إلى خلافة عباسية، وبالتالي كل خلافة بعد الخلافة الراشدة كانت تنتقم من الخلافة التي تسبقها حتى ظهور حسن الصباح الفنان المصري "كريم عبدالعزيز" في القرن الـ11.

المصدر: RT