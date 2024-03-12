"موسفيلم" الروسي يستعد لإطلاق مشاريع سينمائية عن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا

يستعد استوديو "موسفيلم" الروسي لإطلاق مشروعين سينمائيين يتناولان موضوع العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وقد تولى إدارة المشروع السينمائي الأول المخرج فيودور بوبوف. أما المشروع الثاني فتكتب السيناريو له يكاترينا كوتشيتكوفا.

وكان نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري ميدفيديف قد أكد في وقت سابق، ردا على حصول الفيلم الأوكراني "20 يوما في ماريوبول" على جائزة "أوسكار" بفئة "أفضل فيلم وثائقي"، أن الفنانين الروس يجب أن يقوموا بتصوير أفلام عن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وقال مدير استوديو "موسفيلم" قارين شاه نزاروف إن تصوير المشروع السينمائي الأول عن العملية العسكرية الخاصة يجب أن ينطلق الصيف المقبل. وأعاد شاه نزاروف إلى الأذهان أن منصة أونلاين 1tv.ru الإلكترونية أطلقت في 22 فبراير الماضي مسلسل "20/22" السينمائي. أما القناة التلفزيونية الروسية الأولى فعرضت في 23 و24 فبراير نسخة تلفزيونية قصيرة لهذا الفيلم الذي تم تصويره بدعم من معهد الإنترنت الروسي ومؤسسة "فوينكينو" الروسية وإدارة جمهورية دونيتسك الشعبية. ويحكي هذا المسلسل السينمائي الدرامي، من إخراج أندريه سيمونوف، عن أحداث عام 2022 وبدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

المصدر: تاس