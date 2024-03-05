مخرج صربي يجمع بين روايتين لدوستويفسكي في فيلمه الجديد

كشف المخرج الصربي أمير كوستوريتسا عن فيلمه المستقبلي الجديد "الجريمة بدون عقاب" الذي يجمع بين روايتي دوستويفسكي"الجريمة والعقاب" و "الأبله".

وحسب كوستوريتسا، فإن تصوير الفيلم يخطط له في بطرسبورغ وسيبيريا.

وقال في حوار مفتوح على هامش منتدى الماراثون التنويري "المعرفة" إن هذا الفيلم مزيج من "الأبله" و"الجريمة والعقاب"، وأضاف أنه سيصوّر لأول مرة فيلما سينمائيا له باللغة الروسية، ومن ثم سيقوم بتصوير فيلمه الثاني باللغة الروسية أيضا "لافر" المستوحى من رواية الكاتب الروسي المعروف يفغيني فودولازكين.

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وحسب كوستوريتسا فإن فيلمه الثالث باللغة الروسية سيستوحى من "النفوس الميتة" لنيقولاي غوغول.

وفي معرض حديثه عن تعديل أفلام للكلاسيكيات الروسية شدد كوستوريتسا على نجاح الفيلم الجديد "المعلم و مارغاريتا" ووصف هذا العمل السينمائي بأنه أحد أفضل الأعمال في العالم. لكنه قال:" لو عملت على هذه القصة لركزت أكثر على صورة بيلاطوس البنطي، وأعتقد أن يسوع المسيح هو أول ثوري عالمي".

يذكر أن أمير كوستوريتسا هو مخرج وممثل سينمائي صربي، حصل على جوائز في أهم المهرجانات العالمية، بما في ذلك جائزتي السعفة الذهبية.

المصدر: تاس