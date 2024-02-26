مسلسل روسي جديد يكشف حقائق مثيرة وتفاصيل سرية عن صراع الـ"كي جي بي" وأجهزة الاستخبارات الأمريكية

سيعرض على قناة "ني تي في" التلفزيونية الروسية مسلسل "جمهورية ألمانيا الديمقراطية" الذي يسلط الضوء على الأحداث الدائرة في خريف عام 1989 بين استخبارات الاتحاد السوفيتي وألمانيا.

والحبكة الدرامية للمسلسل خيالية لكنها مستوحاة من قصة واقعية في كتاب الأديب الروسي أوليغ نيكيفوروف "صيد الأشباح" حيث تدور الأحداث حول الصراع بين جهاز الاستخبارات السوفيتية "كي جي بي" وأجهزة الاستخبارات الأمريكية والألمانية الغربية.

ومن بين شخصيات المسلسل الرئيس السوفيتي الأول ميخائيل غورباتشوف.

وقال كاتب السيناريو فاسيلي بافلوف إن الكتاب يكشف حقائق مثيرة وتفاصيل سرية، وقد تمت الاستفادة من كل ذلك لكتابة السيناريو.

وأضاف أنه درس آراء الصحفيين والدبلوماسيين والسياسيين والاستخباراتيين ولم يعط أفضلية لأية فرضية.

وقال مخرج المسلسل سيرغي بوبوف إن أحداث المسلسل تدور في حقبتين تاريخيتين، وتم تصوير الفيلم في موسكو وكالينينغراد وفيبورغ ومينسك واسطنبول.

أما الممثل فيتالي كوفالينكو الذي قام بأداء دور ميخائيل غورباتشوف فقال إنه لم يقدم بمشاركته في المسلسل أي تقييمات تاريخية. وأضاف "كنت أود أن أفهم غورباتشوف الحقيقي وكيف أحس بالواقع وكيف وصل إلى الأحداث التي شكلته وغيرته".

وسيبدأ عرض المسلسل الذي يتضمن 14 حلقة على قناة "ني تي في" يوم 26 فبراير الجاري.

المصدر: تاس