مصر.. التقرير الطبي للموسيقار الراحل حلمي بكر يكشف عن "مفاجأة" بشأن علاجه

كشفت وسائل إعلام مصرية عن التقرير الطبي للموسيقار حلمي بكر الذي رحل عن عالمنا، عقب تدهور حالته الصحية بسرعة في الآونة الأخيرة، إثر تعرضه لوعكة صحية في الأشهر الماضية.

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ونقل موقع "القاهرة 24" عن استشاري الأمراض الباطنية الطبيب محمد السبعاوي، قوله إن التقرير الطبي للموسيقار حلمي بكر كشف أن صورة الدم بها نقص شديد في كرات الدم الحمراء، أدى إلى عدم تقبل خلايا الجسم للأكسجين بشكل صحيح، ووجود نوع من أنواع الفشل الكبدي ومشاكل في مجرى البول واعتلال في الكلى وتضخم في البروستاتا.

وأضاف محمد السبعاوي أن الموسيقار حلمي بكر كان يعاني اضطرابا شديدا في الوعي نتيجة صدمة بسبب جفاف شديد في الجسم، وذلك بسبب عدم تعاونه، ورفضه تركيب القسطرة، ورفضه تركيب كانيولا مركزية لمتابعة الداخل والخارج من السوائل، حسب ما جاء بالتقرير، لافتا إلى أنه تم وضع صدادات الأدرينالين للموسيقار حلمي بكر، وعليه توقفت عضلة القلب، وتم عمل إنعاش قلبي رئوي 3 مرات دون جدوى، وكان لديه مشاكل في السكر والضغط، وكان مصابا بفيروس في الكبد B / C، وهو ما سبب مشكلة اعتلال كلوي مزمن نتج عنه ارتجاع في الكلي أدى إلى عدوى في الدم أدت بدورها إلى جفاف في الدم.

وشهدت مراسم توديع الموسيقار والفنان المصري القدير الراحل حلمي بكر اليوم السبت خلافات بين أسرته وزوجته.

في حين انتهت أسرة الموسيقار حلمي بكر من تصريح الدفن، بعد هذه الخلافات، وصرحت جهات التحقيق بدفن جثمانه.

وتلقت أسرة حلمي بكر عزاءه في مسجد الحامدية الشاذلية، حيث حرص عدد كبير من المسؤولين ونجوم الفن والمجتمع على حضور العزاء، ومن أبرزهم وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني والفنان حلمي عبد الباقي والموسيقار سليم سحاب.

المصدر: "القاهرة 24"