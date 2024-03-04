ضجة على مواقع التواصل بعد أنباء عن رفض فيروز الغناء في السعودية

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بأنباء عن "رفض الفنانة اللبنانية فيروز عرضا مغريا للغناء في السعودية".

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وقال نشطاء إن فيروز البالغة 89 عاما رفضت رغم مبلغ كبير جدا عرض عليها الغناء على المسرح بعد سنوات من اعتزالها، خلافا للفنانة نجاة الصغيرة البالغة من العمر 85 عاما، التي تم تكريمها مؤخرا خلال حفل Joy Awards في الرياض، بعد سنوات طويلة من عدم الظهور.

وأشار البعض إلى أن الفنانة اللبنانية لم ترفض العرض بإرادتها وإنما بسبب دعوى مرفوعة ضدها منذ سنوات من قبل عائلة الرحباني تمنعها من الغناء، إلا أنه لم يصدر أي تصريح رسمي حتى الآن من طرف النجمة اللبنانية أو ابنتها ريما، ولا من الجانب السعودي.

ولم تشارك فيروز في أي حفل منذ 12 عاما سواء في لبنان أو خارجه، حيث كان آخر ظهور لها على مسرح "بلاتيا" في جونيه بساحل كسروان اللبناني حيث قدمت 4 حفلات.

أما عن آخر ألبوماتها فهو بعنوان "ببالي"، الذي صدر عام 2017، وضم عددا من الأغنيات المعربة والمنقولة من ألحان غربية.

هذا العنوان الكاذب #فيروز ترفض طلب #تركي_آل_الشيخ

انها أصلا ممنوعه من الغناء بدعوى من ورثه عصابه الرحابنة وكانت الدعوى في أواخر تسعينات القرن الماضي

الجميع هرول لدعوه هيئه ترفيه #السعوديه الذي يقود مرحلتها #تركي_آل_الشيخ للغناء في #الرياض_الان#فيروز لا تستطيع الغناء خوفا من… pic.twitter.com/uuhhuq120o — محمد الغامدي (@msgalghamdi) March 4, 2024

النجمه #فيروز ترفض دعوة من تركي آل شيخ للغناء في مملكة الشر ..

علما ان السيده فيروز من اكثر الداعمين للقضيه الفلسطينيه ومؤمنه بحزب الله وامينه العام السيد #حسن_نصر_الله وسبق لها ان رفضت التعاون مع السعوديه لأسباب سياسيه تتعلق بانتهاكات حقوق الانسان pic.twitter.com/QiJ0G1yAie — د. هنـِِـِـڊ العزاو ي👩‍🔬 𝓗𝓘𝓝𝓓 (@sheikha11737) March 3, 2024

فيروز ترفضُ الغناءَ في السّعودية

الكبير كبير pic.twitter.com/g5Ghjwj8NP — Sonia claesson (@sonia_claesson) March 3, 2024

مش محتاج تكون بحجم فيروز عشان ما تكونش رخيص.

محتاج ما تكونش رخيص عشان تكون بحجم الست فيروز.

ست الستات فيروز ترفض دعوة تركي آل الشيخ للغناء في موسم الرياض في السعودية.

فيروز مش للترفيه مفكر حاله بقدر يشتري كل العالم بمصاريه.

فيروز أيقونة لا تشتري بالمصاري

شكرا جارة القمر❤️ pic.twitter.com/5ABzjqPxku — ihab helou الغزاوي (@Ehabhelou) March 3, 2024

بالرغم ان اتضح انه خبرقديم من فبراير ٢٠٢٣

الاانه تكررعرض هيئه الترفيه السعوديه علي فيروز للغناءفي الرياض وتكررأيضااعتذارها بأدب

كنت اتمني ان الفنانين المصريين اللذين يهرولون ويقدمون فروض الولاءوالطاعه ووصلات مخجله من النفاق يحترموا تاريخهم كمااحترمته صاحبه الصوت الملائكي فيروز pic.twitter.com/OpFi3odMcD — Dr_Nova (@Dr_nova777) March 4, 2024

#فيروز ترفـض دعوة تركي آل الشيخ للغناء في موسم الرياض في السعودية

رفضت السيدة #فيروز الدعوة المقدمة لها للغناء في السعودية من قبل #تركي_آل_الشيخ، الذي يحاول استقطاب فناني الوطن العربي والعالم للغناء فيها، ولم يرفض طلبه حتى الآن سوى فيروز pic.twitter.com/p3uEhRQIPD — Samira Sulamian (@samfreesyria777) March 3, 2024

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هناك خبر متداول على مواقع التواصل لم استطع التثبت منه، أن #فيروز رفضت مجدداً المشاركة في #كرنفال_الترفيه لتغطية جرائم الخيانة والاستبداد…

هذا ما كانت قد فعلته قبل عام. هنا تحيّتنا لها على #الميادين#فيروز رفضت الغناء في #السعودية#في_كل_الأحوال

حلقة… — Pierre Abi-Saab (@PierreABISAAB) March 3, 2024

المصدر: RT