ضجة على مواقع التواصل بعد أنباء عن رفض فيروز الغناء في السعودية
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بأنباء عن "رفض الفنانة اللبنانية فيروز عرضا مغريا للغناء في السعودية".
وقال نشطاء إن فيروز البالغة 89 عاما رفضت رغم مبلغ كبير جدا عرض عليها الغناء على المسرح بعد سنوات من اعتزالها، خلافا للفنانة نجاة الصغيرة البالغة من العمر 85 عاما، التي تم تكريمها مؤخرا خلال حفل Joy Awards في الرياض، بعد سنوات طويلة من عدم الظهور.
وأشار البعض إلى أن الفنانة اللبنانية لم ترفض العرض بإرادتها وإنما بسبب دعوى مرفوعة ضدها منذ سنوات من قبل عائلة الرحباني تمنعها من الغناء، إلا أنه لم يصدر أي تصريح رسمي حتى الآن من طرف النجمة اللبنانية أو ابنتها ريما، ولا من الجانب السعودي.
ولم تشارك فيروز في أي حفل منذ 12 عاما سواء في لبنان أو خارجه، حيث كان آخر ظهور لها على مسرح "بلاتيا" في جونيه بساحل كسروان اللبناني حيث قدمت 4 حفلات.
أما عن آخر ألبوماتها فهو بعنوان "ببالي"، الذي صدر عام 2017، وضم عددا من الأغنيات المعربة والمنقولة من ألحان غربية.
هذا العنوان الكاذب #فيروز ترفض طلب #تركي_آل_الشيخ— محمد الغامدي (@msgalghamdi) March 4, 2024
انها أصلا ممنوعه من الغناء بدعوى من ورثه عصابه الرحابنة وكانت الدعوى في أواخر تسعينات القرن الماضي
الجميع هرول لدعوه هيئه ترفيه #السعوديه الذي يقود مرحلتها #تركي_آل_الشيخ للغناء في #الرياض_الان#فيروز لا تستطيع الغناء خوفا من… pic.twitter.com/uuhhuq120o
النجمه #فيروز ترفض دعوة من تركي آل شيخ للغناء في مملكة الشر ..— د. هنـِِـِـڊ العزاو ي👩🔬 𝓗𝓘𝓝𝓓 (@sheikha11737) March 3, 2024
علما ان السيده فيروز من اكثر الداعمين للقضيه الفلسطينيه ومؤمنه بحزب الله وامينه العام السيد #حسن_نصر_الله وسبق لها ان رفضت التعاون مع السعوديه لأسباب سياسيه تتعلق بانتهاكات حقوق الانسان pic.twitter.com/QiJ0G1yAie
فيروز ترفضُ الغناءَ في السّعودية— Sonia claesson (@sonia_claesson) March 3, 2024
الكبير كبير pic.twitter.com/g5Ghjwj8NP
مش محتاج تكون بحجم فيروز عشان ما تكونش رخيص.— ihab helou الغزاوي (@Ehabhelou) March 3, 2024
محتاج ما تكونش رخيص عشان تكون بحجم الست فيروز.
ست الستات فيروز ترفض دعوة تركي آل الشيخ للغناء في موسم الرياض في السعودية.
فيروز مش للترفيه مفكر حاله بقدر يشتري كل العالم بمصاريه.
فيروز أيقونة لا تشتري بالمصاري
شكرا جارة القمر❤️ pic.twitter.com/5ABzjqPxku
بالرغم ان اتضح انه خبرقديم من فبراير ٢٠٢٣— Dr_Nova (@Dr_nova777) March 4, 2024
الاانه تكررعرض هيئه الترفيه السعوديه علي فيروز للغناءفي الرياض وتكررأيضااعتذارها بأدب
كنت اتمني ان الفنانين المصريين اللذين يهرولون ويقدمون فروض الولاءوالطاعه ووصلات مخجله من النفاق يحترموا تاريخهم كمااحترمته صاحبه الصوت الملائكي فيروز pic.twitter.com/OpFi3odMcD
#فيروز ترفـض دعوة تركي آل الشيخ للغناء في موسم الرياض في السعودية— Samira Sulamian (@samfreesyria777) March 3, 2024
رفضت السيدة #فيروز الدعوة المقدمة لها للغناء في السعودية من قبل #تركي_آل_الشيخ، الذي يحاول استقطاب فناني الوطن العربي والعالم للغناء فيها، ولم يرفض طلبه حتى الآن سوى فيروز pic.twitter.com/p3uEhRQIPD
pic.twitter.com/8Y9tOiIMH3— Pierre Abi-Saab (@PierreABISAAB) March 3, 2024
هناك خبر متداول على مواقع التواصل لم استطع التثبت منه، أن #فيروز رفضت مجدداً المشاركة في #كرنفال_الترفيه لتغطية جرائم الخيانة والاستبداد…
هذا ما كانت قد فعلته قبل عام. هنا تحيّتنا لها على #الميادين#فيروز رفضت الغناء في #السعودية#في_كل_الأحوال
حلقة…
المصدر: RT