مصر.. تطور الخلافات بين أسرة الموسيقار حلمي بكر وزوجته خلال مراسم توديعه وحسم الجدل بشأن طريقة وفاته

شهدت مراسم توديع الموسيقار والفنان المصري القدير الراحل حلمي بكر اليوم السبت خلافات بين أسرته وزوجته.

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وتدخلت الأجهزة الأمنية في هذه الواقعة، حيث تم تحرير محاضر للطرفين، وصرحت جهات التحقيق بدفن جثمان حلمي بكر بعد 24 ساعة من وفاته، حيث تم التأكيد بأنه لا وجود لشبهة جنائية في وفاته.

وقامت جهات التحقيق في القاهرة بالاستماع لأقوال سماح القرشي، أرملة الموسيقار الراحل حلمي بكر، بعد الاتهامات الموجهة إليها بالتعدي بالسب والقذف على أشقاء حلمي بكر خلال نقل جثمانه من الشرقية إلى القاهرة.

كما استمعت جهات التحقيق لأقوال أشقاء الموسيقار حلمي بكر في المحضر المحرر ضدهم من قبل أرملة الموسيقار، والذي اتهمتهم فيه بالتعدي عليها بالسب والقذف أيضا، بجانب عدم تنفيذ أسرته وصية الراحل وطلبها نقل جثمان زوجها الراحل حلمي بكر، إلى شقته بمنطقة المهندسين، حتى مجيء نجله من أمريكا لحضور مراسم الدفن، وتوديعه قبل تشييعه إلى مثواه الأخير.

في حين انتهت أسرة الموسيقار حلمي بكر من تصريح الدفن، بعد هذه الخلافات، وصرحت جهات التحقيق بدفن جثمانه.

ويأتي ذلك بعد أن قررت أسرة الموسيقار حلمي بكر الذي رحل عن عالمنا مساء يوم الجمعة، تأجيل جنازته لحين وصول نجله الوحيد هشام من أمريكا، وذلك بعد أن تعثر قدومه في الساعات الماضية، حيث نقل موقع "القاهرة 24" عن هشام حلمي بكر قوله إن الموسيقار سيتم تشييعه في جنازة غدا الأحد، حتى يدفن جثمان والده بنفسه في المقابر.

وكان هشام بكر، قد فوض المستشار مرتضى منصور، في قضية اتهامه لزوجة أبيه الموسيقار بالتسبب في وفاته، عن طريق "إيداعه بدون عناية".

المصدر: "القاهرة 24" + RT