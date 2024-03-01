مصر تودع حلمي بكر..

أعلنت نقابة الموسيقيين المصرية مساء اليوم الجمعة، وفاة الموسيقار حلمي بكر عن عمر ناهز 86 عاما، بعد صراع مع المرض في أيامه الأخيرة.

وفي حسابها على "فيسبوك"، كتبت الفنانة نادية مصطفى: "لا إله إلا الله، ولا نقول إلا ما يرضي الله.. البقاء لله أستاذ حلمي بكر انتقل إلى رحمة، الله يرحمه ويسكنح فسيح جناته، ربنا يصبر ابنه وإخواته وكل محبيه والمخلصين".

وكانت سماح القرشي، زوجة حلمي، قد أفادت لموقع "القاهرة 24" بأنه "خلال الساعات الماضية، تم نقل الموسيقار حلمي بكر إلى العناية المركزة داخل أحد المستشفيات بالشرقية بعد تدهور حالته الصحية".

المصدر: "القاهرة 24"