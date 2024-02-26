المصري يوسف شندي أول عربي يفوز بجائزة الفجيرة الدولية للبيانو منذ إنشائها

تمكن العازف المصري يوسف شندي البالغ من العمر 16سنة من انتزاع جائزة في مسابقة الفجيرة الدولية للبيانو ليصبح أول مصري وعربي يفوز بالجائزة على امتداد دوراتها الخمس.

وفاز يوسف الطالب بالسنة الأولى الثانوية في مدرسة الكونسرفتوار التابعة لأكاديمية الفنون بالجائزة الثالثة (وقدرها 10 آلاف درهم إماراتي) في المجموعة C (يانج ميوزيشن) متخطيا عشرات المتسابقين، ومحققا آمال معلمه الأستاذ الدكتور مصطفى جرانة العميد السابق للمعهد العالي للكونسرفتوار. فيما فاز بالمركز الثاني الصينية يوجي لي والمركز الأول التايلاندي تشايا بونا شانبورن.

RT

وأقيمت الدورة الأولى للمسابقة في 2019 وشارك فيها 86 عازفا يمثلون 36 دولة تشجيعا للمواهب القادرة على ترك بصمة على الساحة الفنية العالمية.

وفازت بالمركز الأول عن فئة A حتى سن 10 سنوات العازفة سارة ليفداس و عن فئة B فازت بالمركز الأول صوفي إيزابيل لأعمار بين 11 و 13 عاما.. وفي فئة C لأعمار ما بين 14 و 17 سنة فاز العازف شاولين زانج أما الفائزة عن فئة D التي تزيد أعمارهم عن 18 عاما فكانت من نصيب أولغا شوماتشنكو.

وفي دورة 2020 شارك 243 عازفا يمثلون أكثر من 80 دولة ، وفاز بالمركز الأول عن فئة 10 سنوات الأمريكي ليونرادو زهو، وفي فئة من 11-13 عاما حصل على المركز الأول الصيني جايو اكسيو، وفئة ما بين 14-17 عاما نال جائزة المركز الأول الصيني تشاي هس ليو، بينما الفئة العمرية من فئة 18 عاما وفوق والتي تضم ثلاث جوائز فقد حصلت على المركز الأول الأوكرانية ماريا ناروديتسكا وفي المركز الثاني جاء الروسي أليكسي سيتشيف، ونالت المركز الثالث الأوكرانية تيتيانا شافران.

وفيما يخص الدورة الثالثة فاز بالمركز الأول عن فئة 10 سنوات برابتي راجقورو، والجائزة الثانية: هيرمان كوزينكو، والجائزة الثالثة: شانيا بايلا سمبونفيشاكارن، وفي فئة عمر من 10-13 عام حصل على الجائزة الأولى: أندري زخاكودياكن، والجائزة الثانية: الكازاخية نايلة عارفة سلوى والجائزة الثالثة: كايانج هو، وعن فئة عمر ما بين 13-17 عام نال الجائزة الأولى: شاولين جانق والجائزة الثانية: ديميترو هافريليوك، والجائزة الثالثة: جميل ساديزاديه، بينما الفئة العمرية من فئة 17 عام وفوق والتي تضم ثلاث جوائز فقد حصل على الجائزة الأولى: مارك توث وفي المركز الثاني حصل عليه أولكساندرا مكروفا، كما نال المركز الثالث دانور كوينتيروس.

وفي الدورة الرابعة فاز عن مستوى A بروبتي راشجرو من الهند، وزاخار دريفيانكو من روسيا، واريك يوركليند من روسيا، وفي مستوى B فاز فلاديمير كرياكن من روسيا، وسارة ليفاداس من اليابان، وألانا بليفا من روسيا وفي مستوى C فاز دانيال توريان، ودانيال داليدس، وشاولن شانج، وفي مستوى D فاز سيولفا كين من كوريا، وفاتيما داسوسوفا، وآرثر غريغوريان.

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وتضم لجنة التحكيم البروفيسور فرانشيسكو تشيبوليتا من إيطاليا، وجولميرا عبد الخالقوڤا من كازاخستان، وإيليا كوندراتييف من المملكة المتحدة، وأوليغ بوليانسكي من أوكرانيا، والبروفيسور فكتور شيستوبال من فنلندا، وأوليفر كازال من فرنسا.

القاهرة - ناصر حاتم

المصدر: RT