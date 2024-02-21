النجم التركي بوراك أوزجيفيت يزور روسيا ويؤدي أغانيها الشعبية (فيديو)

زار الممثل التركي الشهير بوارك أوزجيفيت العاصمة موسكو، وشارك في بعض الفعاليات الفنية والثقافية، وتألق بأداء واحدة من أشهر الأغاني الشعبية الروسية.

وظهر الممثل على المسرح في موسكو خلال إحدى الفعاليات الفنية وهو يؤدي بعض مقاطع أغنية "كالينكا" الروسية الشهيرة، وسط تشجيع من الحضور ومقدم الحفل.

وجاء بوراك إلى موسكو ليكون أحد أهم الضيوف في فعالية "موسيقى الأفلام التركية" الفنية.

إقرأ المزيد

ووصل الفنان إلى العاصمة الروسية في 20 فبراير الجاري، وتم الترحيب به وفقا للتقاليد الشعبية المحليّة إذ كانت في استقباله فرقة فلوكلورية روسية، وقدم له مستقبلوه الخبز والفودكا على أنغام أغنية "سموغليانكا" الشهيرة.

المصدر: وكالات روسية