تركيا ثالث أكبر مصدر للمسلسلات في العالم.. ودولتان عربيتان بين أكبر مستوردي الدراما التركية

كشف تقرير لمجلة "الإيكونوميست" أن تركيا ثالث أكبر الدول تصديرا للمسلسلات التلفزيونية الدرامية في العالم.

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وتصل المسلسلات التلفزيونية التركية إلى جمهور واسع، ليس فقط في الشرق الأوسط، ولكن أيضا في البلقان وأمريكا الجنوبية وبعض الدول الأوروبية، حيث توسع حجم التصدير في هذه المناطق الجغرافية.

وبحسب التقرير، فإن تركيا هي الدولة الثالثة التي تصدر أكبر عدد من المسلسلات التلفزيونية إلى العالم، بعد الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة.

ووفقا لبحث أجرته شركة البيانات "Parrot Analytics"، زاد الطلب العالمي على المسلسلات التلفزيونية التركية بنسبة 184% بين عامي 2020 و2023، وبلغ الطلب على الأعمال الدرامية الكورية 73%.

وأكبر 3 مستوردين للمسلسلات التلفزيونية التركية الجديدة في عام 2023 هم إسبانيا والمملكة العربية السعودية ومصر.

ويعتبر المشاهدون العرب أن المسلسلات التلفزيونية التركية تصور المسلمين كأبطال، وليس إرهابيين أو سائقي سيارات أجرة، كما تفعل هوليوود في كثير من الأحيان.

ووفق شركة البيانات التلفزيونية "Glance" فإن الإنتاجات الثلاثة الأكثر شعبية في إسبانيا في النصف الأول من عام 2023، هي مسلسلات تركية.

وبحسب مجلة "إيكونوميست"، فإن المشاهدين الذين سئموا الجنس والعنف في الإنتاجات الغربية، يفضلون أيضا المسلسلات التلفزيونية التركية.

وجاء في التقرير أن المسلسلات التلفزيونية التي تبث حلقة واحدة كل أسبوع في تركيا، وتستمر حتى 3 ساعات، تنقسم إلى حلقات أقصر وتبث على الشاشات لفترات أطول في بلدان أخرى.

وقال إن المناظر الطبيعية الجذابة والأزياء الفاخرة ومظهر الممثلين تجعل المسلسلات التلفزيونية التركية جذابة.

المصدر: "إيكونوميست"