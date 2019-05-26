أشاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالانتشار الواسع الذي حققته المسلسلات التركية عبر العالم، مشيرا إلى أنها باتت تحظى بمشاهدة 500 مليون شخص في 156 دولة.

وقال أردوغان: "هذا الإنجاز تحقق بفضل الدعم الذي قدّمه حزب العدالة والتنمية لهذا القطاع منذ مجيئه إلى السلطة"، لافتا إلى أن حكومة حزبه "العدالة والتنمية" زادت الدعم للأنشطة الثقافية في البلاد 50 ضعفا مقارنة بالوضع عام 2002.

وأشار إلى أن تركيا صارت في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة في قطاع إنتاج المسلسلات، موضحا أن بلاده تحولت إلى ماركة عالمية في مجال المسلسلات، التي تحظى حاليا بمشاهدة 500 مليون شخص في 156 دولة.

إقرأ المزيد

وشدد أردوغان على "أهمية الثقافة والفن والرياضة باعتبارها قيمة مشتركة بالنسبة إلى جميع الأمم"، كما أعرب عن شكره للفنانين والرياضيين حيال مساهماتهم في هذا المجال.

يشار إلى أن المسلسلات التركية حققت نجاحا ملحوظا خلال السنوات العشر الأخيرة على شاشات التلفزيون، وبلغ حجم تصدير تصديرها نحو 350 مليون دولار.

المصدر: "الأناضول"