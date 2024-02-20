وفاة فنانة سورية شهيرة والنقابة تنعيها

رحلت عن عالمنا مساء اليوم الثلاثاء، الفنانة السورية القديرة ثناء دبسي، عن عمر يناهز الـ83.

وفي حسابها على "فيسبوك"، قالت النقابة: فرع دمشق لنقابة الفنانين ينعي إليكم وفاة الزميلة الفنانة القديرة ثناء دبسي".

وأضافت: "ونوافيكم لاحقا بموعد التشييع والدفن وموعد التعزية..إنا لله و إنا إليه راجعون".

حياتها:

ولدت في حلب، بدأت مشوارها الفني في أواسط خمسينيات القرن الماضي.

شاركت ثناء دبسي مع أختها ثراء دبسي بالعروض التي كانت تقدمها فرقة مسرح الشعب على خشبة مسرح دار الكتب الوطنية في حلب، ويقال أنها تتلمذت خلال مرحلة الدراسة الإعدادية على يد الأساتذة: بهجت حسان، ومحمد خيري، وأحمد الصابوني.

وكانت ثناء من أوائل الفنانين المساهمين في تأسيس المسرح القومي حينما تركت دراستها الثانوية وانتقلت إلى دمشق مع أختها ثراء للمشاركة في هذه الفرقة. وانضمت إلى نقابة الفنانين السوريين في 1 مارس 1968.

شاركت في أعمال تلفزيونية وإذاعية وسينمائية ومسرحية، تزوجت من الممثل سليم صبري وانجبت ابنتها يارا الذي تعمل كممثلة في المجال الفني.

من أعمالها:

في التلفزيون: أولاد القيمرية، الشمس تشرق من جديد، سيرة آل الجلالي (مسلسل)، البيت القديم، القناع، غزلان في غابة الذئاب، قوس قزح، الميراث، وراء الشمس، وغيرها.

في المسرح: شيترا 1961، أبطال بلدنا 1961، الأشباح 1962، مروحة الليدي وندرسير 1962، رجل القدر 1962، مدرسة الفضائح 1963، لو رآنا الناس معاً 1964، هواية الحيوانات الزجاجية 1964، الشرك 1965، عرس الدم 1966، وغيرها.

ثم توقفت ثناء دبسي عن العمل في المسرح عام 1978 وغابت لأكثر من اثنين وعشرين عاما لتعود في العام 2000 بعرض تخاريف من إخراج ماهر صليبي.

في السينما: المخدوعون 1972، اللجاة 1995، قيامة مدينة 1995، حدوتة مطر 2006، شوية وقت (فيلم قصير 2008).

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المصدر: RT