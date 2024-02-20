فنانة مصرية شهيرة تتعرض للسرقة داخل شقة قيد الإنشاء في القاهرة

تعرضت الفنانة المصرية الشهيرة ميرهان حسين للسرقة، أثناء تواجدها داخل شقة قيد الإنشاء في منطقة المقطم، بمحافظة القاهرة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وأفاد موقع "القاهرة 24" بأن والد الفنانة ميرهان حسين أبلغ الأجهزة الأمنية بسرقة حقيبتها، وما فيها من متعلقات عبارة عن مشغولات ذهبية ومبالغ مالية.

في حين وجهت ميرهان حسين أصابع الاتهام إلى عدد من العمال داخل الشقة بارتكابهم واقعة السرقة، فيما تعمل الأجهزة الأمنية على إجراء التحريات والبحث لكشف ملابسات الواقعة.

المصدر: "القاهرة 24"