روسيا.. فيلم روائي طويل يجسد حياة فلاديمير جيرينوفسكي

سيقوم الممثل الروسي نيكيتا كولوغريفي، المعروف بأدواره في فيلم "بأمر من سمكة الكراكي" والمسلسل التلفزيوني "الدم على الأسفلت" بأداء شخصية فلاديمير جيرينوفسكي في فيلم روائي طويل.

أفاد بذلك رئيس الحزب ليونيد سلوتسكي في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية.

وقال:" التقيت نيكيتا كولوغريفي الذي سيلعب دور فلاديمير جيرينوفسكي في الفيلم الروائي الطويل عن مؤسس الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي. ومن المستحيل إنكار الرأي العام حول تشابهه مع المؤسس الشاب للحزب الليبرالي الديمقراطي. وقد تلقينا اقتراحات عديدة من الجمهور حيث قدموا مرشحين لهم لأداء هذا الدور السينمائي المهم".

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ووصف زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي الممثل بأنه رجل عاطفي للغاية ولديه كاريزما ويتمتع بـ"القيم الصحيحة". وأضاف سلوتسكي قائلا: "تحدثنا معه عن فلاديمير جيرينوفسكي. وقد قدمنا لـ نيكيتا بعض التفاصيل. وسنتعاون معه جنبا إلى جنب مع قدامى المناضلين في الحزب، حتى تكون صورة جيرينوفسكي صادقة قدر الإمكان".

وكان سلوتسكي قد أعلن في وقت سابق أنه يجري التخطيط لتصوير فيلم عن مؤسس الحزب فلاديمير جيرينوفسكي، ووصف الفيلم المستقبلي بأنه شامل. وبحسب قوله، فإنه سيكشف عن سيرة حياة مؤسس الحزب الليبرالي الديمقراطي وشخصيته السياسية .

المصدر: تاس