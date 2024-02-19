بيع لوحة "ليلة مقمرة" لأيفازوفسكي بمبلغ 92 مليون روبل

أعلنت شركة "مزادات موسكو" عن بيع لوحة "ليلة مقمرة" التي رسمها الفنان إيفان أيفازوفسكي عام 1878 بمبلغ 92 مليون روبل.

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ويقول مصدر في الشركة في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء: "كان من المتوقع أن تثير اهتمام خبراء الفن لوحة لؤلؤة المجموعة المعروضة في المزاد- منظر بحر القسطنطينية مع الأبراج "ليلة مقمرة" لإيفان إيفازوفسكي التي تعود لعام 1878، وقد بيعت في المزاد مقابل 92 مليون روبل".

وتجدر الإشارة، إلى أن إدارة المزاد كانت قد أعلنت في وقت سابق أن لوحة "ليلة مقمرة" ستطرح للبيع في المزاد مقابل 100 مليون روبل.

وبيعت في المزاد بالإضافة إلى لوحة "ليلة مقمرة" قطع فنية أخرى : لوحة "البطريرك فيلاريت" لإيليا ريبين (29.5 مليون روبل)، "جبال الهيمالايا" لنيكولاس روريش (12 مليون روبل)، "كنيسة أثناسيوس الإسكندرية في بيلايا سلودا" لـ فاسيلي فيريشاجين (9.5 مليون روبل) ونسخة المؤلف من تمثال القنطور "Pointing Centaur" لإرنست نيئزفستني (6.5 مليون روبل). وبلغ إجمالي حجم المبيعات 235.5 مليون روبل.

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