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مزحة الفنانة نانسي عجرم عن "دلع السعودية" يثير تفاعلا بمواقع التواصل (فيديو)

الثقافة والفن

مزحة الفنانة نانسي عجرم عن
AFP
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مازحت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم الجمهور أثناء إحيائها حفلا غنائيا على مسرح محمد عبده أرينا في العاصمة السعودية الرياض، ما أثار تفاعلا بمواقع التواصل الاجتماعي.

 

وقالت نانسي من على المسرح: "بدنا نروح السعودية والسعودية تدلعنا.. مثل بدنا نولع الجو والجو يولعنا (أغنية لها)"، وسط هتافات الجماهير.

وكانت نانسي قدمت عددا من أغنياتها المتنوعة خلال الحفل وسط تفاعل وحماس الجمهور.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع فيديو يظهر نانسي وهي تتوجه للجمهور بهذه المزحة، حيث علق أحدهم قائلا: "سعوديتنا دار العز"، وأضف آخر: "الله على بلادي"، فيما اعتبر البعض أن كلام نانسي جاء لرغبتها في أخذ الإقامة والجنسية.

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المصدر: RT

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