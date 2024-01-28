وفاة منتج المسلسل الأمريكي الشهير "عائلة سيمبسون"

توفي منتج مسلسل الرسوم المتحركة الأمريكي "عائلة سيمبسون" جون بوش، عن عمر يناهز 69 عاما متأثرا بمرض السرطان، بحسبما نقلت مجلة "هوليوود ريبورتر" نقلا عن صديقه كيفن بانرمان.

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وتوفي بوش في 23 نوفمبر 2023 بمركز "سيدارز سيناي الطبي" في لوس أنجلوس بسبب سرطان الغدد الليمفاوية في الخلايا الجذعية الدماغية.

ولم يتم الإبلاغ عن وفاة منتج عائلة سمبسون من قبل، ومن المقرر إقامة حفل تأبين ظهر يوم الأحد في لوس أنجلوس.

وفي عام 2001 حصل بوش على جائزة "إيمي" عن عمله في مسلسل The Simpsons.

ووفقا للمجلة، عمل بوش بالإضافة إلى "عائلة سيمبسون"، في مسلسلات الرسوم المتحركة "King of the Hill"، و"Family Guy"، و"Scooby-Doo"، و"X-Men: Evolution" والعديد من المسلسلات الأخرى.

/ hollywoodreporter - KEVIN BANNERMAN

وولد جون مايكل بوش في 6 يوليو 1954 في ألبرت ليا بولاية مينيسوتا، ثم انتقل وعائلته إلى طوكيو عندما كان في السادسة من عمره والتحق بالمدرسة الأمريكية في اليابان ثم مدرسة تشوفو الثانوية.

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وبعد عودته إلى الولايات المتحدة دخل كلية ولاية سان فرانسيسكو، حيث تخصص في فنون المسرح.

أثناء وبعد الكلية، قام بوش بأداء العروض وكان له دور في المسرحية الموسيقية "Beach Blanket Babylon" من 1981 إلى 1983.

وواصل بوش عمله كممثل بعد انتقاله إلى لوس أنجلوس وفاز بمبلغ 20 ألف دولار في برنامج الألعاب "Super Password".

وأثناء عمله في شركة "Vestron Productions" حصل بوش على فرصة للعمل في الإنتاج.

المصدر: مجلة "هوليوود ريبورتر"