"في خدمة الوطن".. برنامج فني لفرقة قوزاق الدون الروسية إحياء للذكرى الـ120 لميلاد ميخائيل شولوخوف

تبدأ فرقة غناء ورقص قوزاق الدون الحكومية الروسية في تحضير البرنامج اليوبيلي بمناسبة مرور 120 عاما على ميلاد الكاتب الروسي الكبير ميخائيل شولوخوف.

وقالت مديرة الفرقة ناتاليا شيبيليفا إن قوزاق الدون سيقومون بإحياء الذكرى الـ120 لميلاد الكاتب في عام 2025.

وأضافت بأن القرار اتخذ لإعداد برنامج احتفالي جديد للفرقة، ويتم الآن اختيار الموسيقى والأغنيات والرقصات. وسيكون البرنامج مسرحيا مستوحى من أهم مؤلفات ميخائيل شولوخوف. وسيحمل طابعا فنيا وفلكلوريا، مع العلم أن الكاتب كان خبيرا في مجال فولكلور قوزاق الدون.

وحسب ناتاليا شيبيليفا فإن طاقم الفرقة كله (80 فنان وفنانة) سيشارك في إعداد البرنامج. وسيطلق على البرنامج عنوان "في خدمة الوطن"، وستقوم الفرقة بعرضه خلال جولة كبيرة عبر روسيا تبدأ من منطقة أورينبورغ وتنتهي بجبال ألتاي.

ويذكر أن فرقة قوزاق الدون والكوبان الحكومية تم تأسيسها عام 1936، وشارك في ذلك الكاتب ميخائيل شولوخوف. وتولى رئاستها عام 1970 أناتولي كفاسوف الذي وجه الفرقة إلى إحياء وترويج الإبداع الشعبي والفولكلور لقوزاق الدون.

وجدير بالذكر أن ميخائيل شولوخوف ( 1905 - 1984) هو الكاتب الروسي الكبير للنصف الثاني للقرن العشرين والحائز على جائزة نوبل في الأدب (1965)، ومن أهم مؤلفاته "قصص الدون"، الدون الهادئ"، "مصير الرجل" وغيرها.

المصدر: تاس