تقديم عروض باليه مسرح "ماريينسكي" الروسي في الصين

سيقدم فنانو مسرح "ماريينسكي" في الصين حفلا موسيقيا كبيرا في إطار مهرجان "صنع في روسيا"، يوم 4 فبراير المقبل، وسيتضمن البرنامج عروض باليه "كسارة البندق" و "بحيرة البجع" وغيرها.

ستقام العروض على خشبة مسرح "داليان" الكبير في محافظة ليانين.

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وأفادت الخدمة الصحفية لمسرح "ماريينسكي" بأن الفنانين والفنانات يكاترينا كانداوروفا، أوكسانا سكوريك، ريناتا شكيروفا، رومان بيلياكوف، فليب ستيبين وروسلان ستينيوشكين سيمثلون الفن الروسي في الصين.

وسيشارك في الحفل الكبير كذلك فنانو مسرح "ياكوبسون" للباليه والطلاب في أكاديمية "فاغانوفا" للباليه. أما برنامج الأمسية الموسيقية فيتضمن باليه "كسارة البندق" و"بحيرة البجع" من تأليف بيوتر تشايكوفسكي، و"شهرزاد" لنيقولاي ريمسكي - كورساكوف، و"دون كيشوت" من تأليف ليودفيغ منكوس. وستتم العروض برفقة الأوركسترا السيمفونية الصينية التي يقودها المايسترو الروسي فاليري أوفيانيكوف.

ويذكر أن الحفل الكبير في مسرح داليان سيلعب دور نقطة الانطلاق للتبادل الثقافي بين روسيا والصين والذي سيجرى عام 2024.

المصدر: تاس