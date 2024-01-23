تقليد ناقد أدبي سريلانكي بميدالية "بوشكين" الحكومية الروسية

نال الناقد الأدبي والمترجم السريلانكي رانجانا سيناسينغ ميدالية "بوشكين" الحكومية الروسية لقاء إنجازاته في ترجمة الكثير من الأعمال الأدبية الروسية، كقصص بونين وتشيخوف وغيرهم.

وقد تم تقليد المؤرخ والمترجم الشهير رانجانا سيناسينغ بميدالية "بوشكين" لمساهمته في تطوير العلاقات الثقافية مع روسيا، حيث قلده بها السفير الروسي لدى سريلانكا ليفان دزاغاريان خلال حفل أقامته السفارة الروسية. صرح بذلك مسؤول الخدمة الصحفية بالسفارة الروسية في كولومبو ألكسندر إيفين لوكالة "تاس" الروسية.

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وقال إيفين:"تم منح الميدالية من قبل السفير الروسي لدى سريلانكا ليفان دزاجاريان في الحفل الذي أقامته السفارة بحضور نائبة وزير خارجية دولة سريلانكا السيدة ياسوجي جوناسيكيرا".

وأشارت الدبلوماسية إلى أن سيناسينغ هو المؤرخ الأدبي الذي يعمل حاليا كرئيس تحرير الموسوعة الوطنية لسريلانكا باللغة السنهالية. وهو أيضا رئيس النادي الثقافي الروسي في البيت الروسي بكولومبو.

ومضت قائلة:" يقوم السيد سيناسينغ بتدريس اللغة الروسية في قسم اللغات الأجنبية بكلية العلوم الإنسانية في جامعة كيلانيا، حيث يلقي مجموعة من المحاضرات بعنوان "المقدمة في الأدب الروسي"، "اللغة الروسية كوسيلة للتواصل"، "تاريخ اللغة الروسية"، "اللغة" و"الأدب الشعبي الروسي".

يذكر أن سيناسينغ معروف أيضا كمترجم من الروسية إلى السنهالية، فقد ترجم قصصا من المجموعة السيلانية لإيفان بونين، بالإضافة إلى أعمال أنطون تشيخوف ومكسيم غوركي وليف تولستوي وغيرهم من الأدباء الروس والسوفييت. كما يقدم برنامجا إذاعيا تابعا لهيئة الإذاعة الحكومية في سريلانكا، مخصصا لمؤلفات الكتّاب الروس.

المصدر: تاس