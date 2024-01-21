هل اعتزل "الزعيم" المصري التمثيل؟ المخرج رامي عادل إمام يكشف التفاصيل (فيديو)

أثار المخرج رامي عادل إمام جدلاً بشأن اعتزال والده الزعيم عادل إمام التمثيل بعد تصريحاته الأخيرة على هامش حفل توزيع جوائز "joy awards" المُقام في العاصمة السعودية الرياض.

وفي تصريحات على هامش حفل توزيع جوائز "joy awards"، رد المخرج المصري رامي إمام على سؤال بشأن صحة الزعيم قائلا: "السؤال ده بيتسأل لنا كتير جدا..هو الحمد لله كويس جدا وفي صحة جيدة".

وأضاف المخرج المصري: "الزعيم قرر إنه يتفرغ للحياة الأسرية معانا ومع الأحفاد، هو قاعد مع الأحفاد طول الوقت".

هذا ومنح حفل صناع الترفيه "joy awards" في السعودية الفنان المصري القدير عادل إمام جائزة "لمرة واحدة في تاريخ" هذا الحفل تقديرا لما قدمه في عالم الفن خلال مسيرته الفنية.

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وشهدت الساحة الفنية غياب عادل إمام منذ 4 سنوات، إذ كان آخر أعماله الفنية مسلسل "فلانتينو" الذي طُرح في 2020، ما تسبب في انتشار العديد من الأنباء عن اعتزال الزعيم، إضافة إلى شائعات حول تدهور حالته الصحية.

المصدر: "المصري اليوم" + RT