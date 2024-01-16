فيلم سينمائي عن حياة مايكل جاكسون سيعرض عام 2025

سيبدأ عرض الفيلم السينمائي الذي يتناول حياة المغني الأمريكي الراحل مايكل جاكسون في 18 أبريل عام 2025.

أفادت بذلك مجلة Variety. وحسب المجلة فإن تصوير الفيلم السينمائي "مايكل" سيبدأ يوم 22 يناير الجاري.

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وسيقوم ابن عم مايكل جاكسون جعفر جاكسون بأداء دور المغني. وقد تولى أنطوان فوكوا المعروف بإخراجه لأفلام مثل King Arthur 2004 ،Training Day 2001، Southpaw 2015، والمسلسل The Equalizer تولى إخراج فيلم "مايكل".

يذكر أن مايكل جوزف جاكسون (1958 - 2009) هو المغني ومؤلف الأغاني والمنتج الموسيقي والراقص ومصمم الرقص والممثل الأمريكي. وهو أحد أنجح الفنانين في تاريخ موسيقى البوب والمعروف كـ"ملك موسيقى البوب". وتم تقليده بـ15 جائزة "غريمي" الموسيقية ومئات من الجوائز الأخرى.

وقد بلغ عدد التسجيلات المباعة التابعة له في العالم مليار نسخة. وأسهم مايكل جاكسون كثيرا في تطوير الموسيقى والرقص والموضة العالمية.

المصدر: تاس