بيومي فؤاد يفقد جمهوره في السينما المصرية

ألقت حملة المقاطعة للفنان المصري بيومي فؤاد بظلالها على إيرادات فيلمه الجديد "أنا وابن خالتي"، الذي حقق 694 ألف جنيه مصري فقط في ثالث أيام عرضه.

وكشفت صحيفة "المصري اليوم" أن "فيلم -أنا وابن خالتي- من بطولة الفنان بيومي فؤاد والفنان سيد رجب، حقق إيرادات 259 ألف جنيه فقط يوم أمس الجمعة في ثالث أيام عرضه".

وأضافت الصحيفة، "حجز الفيلم لنفسه الترتيب السادس في شباك تذاكر أفلام رأس السنة، ليصل إجمالي إيراداته في 72 ساعة إلى 694 ألف جنيه".

وفي نوفمبر الماضي، تصدر وسم "مقاطعة الفنان بيومي فؤاد" تريندات (trends) مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بعد اتهامه للفنان محمد سلام الذي اعتذر عن دوره في العرض المسرحي في موسم الرياض بالسعودية تضامنا مع سكان غزة.

ولم يتوقف هجوم الجمهور عند مواقع التواصل الاجتماعي فقط، وإنما وصل إلى مقاطعة مطعم بيومي فؤاد، وخفض تقييمه على غوغل، ليكون ردا منهم على تصريحاته التي لم تكن مرضية، خصوصا في الوقت الذي تنتشر فيه حملات دعم القضية الفلسطينية في عدة دول عبر العالم.

وكتبت المخرجة المصرية كاملة أبو ذكري معلقة عبر حسابها على فيسبوك: "الأستاذ الفنان الذي كنت واحدة من محبيه لو حضرتك فاكر إنك لما تعمل عمل اتحضر واتكتب واتنفذ في ثلاثة أيام وتروح تعرضه وترقص وتغني وتضحك وبعد كده تاخد آلاف الدولارات، لو ده بتسميه فن فأنا لا يشرفني إني أكون زميلة لك في هذه المهنة".

وكان الفنان سلام نشر فيديو عبر حسابه الرسمي على انستغرام، أعلن فيه انسحابه من المشاركة في العرض المسرحي "زواج اصطناعي"، المقرر تقديمه في "موسم الرياض"، قبل موعد سفره إلى الرياض بيوم، تعاطفا مع الضحايا المدنيين في غزة.

المصدر: RT