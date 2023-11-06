فيديو لفنان مصري من السعودية يسبب أزمة كبيرة في مصر

قال الفنان المصري بيومي فؤاد إن فريق مسرحية "زواج صناعي" التي تقدم في "موسم الرياض" تعرض لـ"إهانة، وظلم كبير".

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وأضاف أنهم "أتوا إلى المملكة العربية السعودية لتقديم فنهم، وأقسَم أنهم "مش بتوع فلوس"، وانتقد زميله الفنان محمد سلام الذي انسحب من المسرحية، دون أن يأتي على ذكر اسمه".

وتم تداول مقطع فيديو لبيومي فؤاد بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، توجه فيه للجمهور في ختام أحد عروض مسرحية "زواج اصطناعي"، بدا فيه منفعلا وهو يؤكد على ما تعرض له فريق المسرحية من "ظلم"، على قوله.

وقال فؤاد، في الفيديو: "احنا اتظلمنا والله، احنا اتهنّا، واحنا جايين نقدم فن، احنا مش بتوع فلوس أقسم بالله، والله العظيم ما بتوع فلوس، تلاته بالله العظيم لو العرض ده قعد 15 يوم تانيين من دون أجر - سيادة المستشار يعلم - احنا لينا الشرف، ونبقى فرحانين جدًا".

وأضاف: "جيت للملكة العربية السعودية وليا الشرف، علشان نقدم فننا، احنا مش جايين نضحّك، احنا نحترمكم وانتوا بتحترمونا".

وتوجه فؤاد لزميله محمد سلام دون ذكر اسمه بالقول: "من حقك تعتذر عن المسرحية، لكن مش من حقك تغلط في فنك، احنا ممنجيش نضحّك حضراتكم، احنا نقدم فننا".

وتباينت ردود الفعل على كلام بيومي فؤاد في الفيديو المتداول، وتراوحت بين توجيه التحية له من متابعين سعوديين، فيما انتقد مصريون أسلوب فؤاد، وأكدوا على تقديرهم لمحمد سلام.

انت كفنان مبدع ربنا انعم عليك بنعمة قدرها عظيم.. لو محترمتهاش محدش هيحترمك وهتبقى رخصت فنك ونفسك.. ومن سمو الفن انه مرآة لمشاعر المجتمع.. الفنان الحقيقي بيكون مهموم بهموم الناس.. حاسس بيهم.. بيعبر عنهم.. وحتى وهو بيرفه عنهم بيقدر يوصل رسالة تفيدهم وتأثر فيهم وهو بيرقق مشاعرهم..… — Engy Alaa (@engyalaa) November 5, 2023

كان سلام نشر فيديو عبر حسابه الرسمي على انستغرام، أعلن فيه انسحابه من المشاركة في العرض المسرحي "زواج اصطناعي"، المقرر تقديمه في "موسم الرياض"، قبل موعد سفره إلى الرياض بيوم، تعاطفا مع الضحايا المدنيين في غزة.

وأتى رد رئيس هيئة الترفيه في المملكة تركي آل الشيخ، شديد اللهجة، على من وصفهم بـ"المزايدين" الذين يستخدمون "اسم المملكة، أو اسمه، أو اسم موسم الرياض كشماعة لتحويل الأنظار عن حدث آخر، أو وضع آخر".

بيومي فؤاد عامل بيزنس مطاعم يريت الناس تنزل اسم المطاعم وأماكنها ونعملها مقاطعه عشان خاطر محمد سلام اللي اشترانا نشتريه — Abdelrahman Kasem (@abdelrahman_km) November 5, 2023

وتم استبدال الفنان المصري محمد أنور بزميله سلام، وحرص آل الشيخ على زيارة بروفات العرض الذي انطلق في موعده.

المصدر: وسائل إعلام مصرية