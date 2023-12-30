"الرجل اللغز".. حياة الرئيس الجزائري الراحل هواري بومدين في فيلم سينمائي قريبا

أنهى السيناريست والكاتب الجزائري الصادق بخوش مشروع سيناريو بعنوان "الرجل اللغز"، يقع في مائة وواحد وستين مشهدا، يتناول حياة الرئيس الجزائري الراحل هواري بومدين.

ويتناول السيناريو حياة الرئيس الراحل منذ طفولته في قرية بني عدي بولاية قالمة إلى التحاقه بمعهد الكتانية في قسنطينة، ثم سفره شابا إلى القاهرة مرورا بتونس، للدراسة بجامعة الأزهر لمدة أربع سنوات.

ويعتبر هذا العمل الذي ينتظر أن يقدم للسينما مختلف مراحل حياة ومسار الرئيس الراحل بومدين منذ التحاقه بصفوف ثورة التحرير في القاهرة 1954، حيث ركب البحر على متن قارب سياحي تملكه ملكة الأردن ديانا، وكان يحمل ما لا يقل عن واحد وعشرين طنا من السلاح والذخيرة.

وتطرق الصادق بخوش في مشروع العمل السينمائي إلى "شخصية هذا القائد في المجال العسكري وقيادة الرجال في المواجهات والمعارك وقدراته الفائقة في إدارة مجمل جزئيات القيادة وكيفية تعامله بذكاء وحزم مع مختلف المستجدات".

وحلل السيناريو "شخصية بومدين الكاريزمية في قيادة الرجال إبان الثورة وخلال بناء الدولة الوطنية الحديثة على أسس اجتماعية من خلال خياراته للنظام الاشتراكي وإطلاقه للثورات الثلاث: الزراعية، الصناعية، الثقافية، حيث يعبر السيناريو عن إنجازات بومدين في تعميم التعليم ومجانية وتعريب المدارس والطب المجاني وتأميم المحروقات وبناء السد الأخضر والقاعدة الصناعية والقوة العسكرية".

كما يتناول أيضا في السياق ذاته مواقفه وسياسته الدولية في الدفاع عن القضايا العادلة وحركات التحرر لاسيما القضية الفلسطينية.

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المصدر: RT + صحيفة الشروق الجزائرية