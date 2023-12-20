روسيا تحتضن فعاليات "أيام العربية في موسكو"

ينظم مركز أبو ظبي للغة العربية بالتعاون مع السفارة الإماراتية في روسيا ومعهد الدراسات الشرقية في الأكاديمية الروسية للعلوم، مؤتمرا دوليا للغة العربية في موسكو.

تعقد فعاليات المؤتمر في الفترة ما بين 21 و22 ديسمبر الجاري، تحت عنوان "على خطى الفهم المتبادل:الترجمة الأدبية العربية-الروسية والروسية-العربية"، ويشارك فيه نخبة من الشخصيات الأكاديمية والدبلوماسية والأدبية من الكتاب والشعراء وعلماء اللغة الروس والعرب.

وستناقش خلال المؤتمر عدة مواضيع منها: الخيال في الأدب العربي والروسي، وفن الرواية والثقافة في روسيا والبلدان العربية، ومواضيع تتعلق بالذكاء الاصطناعي وفن الترجمة، وكيف يمكن المساهمة في ترجمة الأدب العربي إلى الروسية وبالعكس، كما سيتم الإعلان عن مسابقة للترجمة.

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في اليوم الأول من المؤتمر سيتحدث المجتمعون عن مواضيع الأدب العربي والروسي، وعن أبرز الكتاب في الأدب الخيالي في القرن العشرين، وستناقش مواضيع دور أدب الخيال في الثقافات الروسية والعربية.

وسيحظى المشاركون في المؤتمر أيضا بنشاطات متنوعة منها زيارة إلى المتحف التاريخي والساحة الحمراء في موسكو.

المصدر: RT