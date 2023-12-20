افتتاح مهرجان تشيخوف الدولي الثاني عشر

يفتتح اليوم بمدينة "يالطا" في جمهورية القرم الروسية مهرجان تشيخوف الدولي الثاني عشر تحت عنوان: المهرجان الأدبي الموسيقي الدولي "الخريف التشيخوفي".

يستمر المهرجان بتلقي نتاجات المبدعين وخاصة الشباب في مختلف المجالات الإبداعية النثرية والشعرية والمسرحية والموسيقية لمدة عام حتى ديسمبر كانون الأول 2024، حيث ستعرض بعد ذلك على لجان التحكيم المتخصصة والتي تضم نخبة كبيرة من المبدعين الروس والأجانب.

ويقدم المهرجان الدولي فرصة لاستقبال المواد الإبداعية من مختلف دول العالم، وسيتم تقييمها من قبل لجان التحكيم، ومن ثم ستمنح الجوائز والميداليات وشهادات التفوق للفائزين في هذه المسابقات.

وفي إطار فعاليات المهرجان ستقام العديد من المسابقات والمؤتمرات والنشاطات الثقافية تحت عناوين مختلفة منها: "أفضل قصة عن "أماكن تشيخوف"، مسابقة "أفضل مركز إعلامي للشباب" مسابقة "فاجئ أصدقاءك بموهبتك الصوتية"، "اقرأ قصائدك المفضلة"، "الأفضل في مجال الإنترنت"،"اكتشف المبدع الشاب بداخلك"، "اكتب عن مهنتك المستقبلية"، "الوطن فخور بك".

وسيتمكن المشاركون في مسابقات المهرجان من صنع "بطاقة عمل إبداعية" شخصية أو جماعية على موقع المهرجان باستخدام الرابط (https://chekhov-autumn.com/page7)، والحصول على فرصة نشر أعمالهم الإبداعية على وسائل الإعلام الإلكترونية في روسيا والعالم، واكتساب الخبرة وإتاحة الفرصة للعثور على أشخاص متشابهين في التفكير في روسيا والدول الأجنبية.

وقد وجه الشاعر الدكتور أيمن أبو الشعر -الذي سبق أن ساهم في مهرجان تشيخوف عام 2019 بصفته رئيسا للجنة تحكيم منح الجوائز- كلمة تحية متلفزة للمهرجان الثاني عشر الدولي "الخريف التشيخوفي" ركز فيها على الجوانب التالية:

- تهنئة بمناسبة افتتاح مهرجان تشيخوف الدولي، وتوجيه تحية للمشاركين في مسابقات المهرجان والمنظمين والضيوف من الأدباء والموسيقيين الروس والأجانب.

- الإشارة إلى الكتب التي أصدرها خلال السنوات الأربع الأخيرة والتي ستصدر العام القادم بما في ذلك كتابين عن لقاءاته بصديقيه المبدعين الكبيرين رسول حمزاتوف وجينكيز أيتماتوف والحديث معهما عن تشيخوف.

- تقييم الروائي الكبير رشاد أبو شاور لقصص أيمن أبو الشعر واعتبار بعضها ذات طابع تشيخوفي تماما.

إقرأ المزيد

-التجربة الموسيقية الغنائية التي أعطت ثمارها مع الملحنين وليم حسن ومعن دوارة والمطربة المبدعة الشابة لانا هابراسو، مع عرض لإحدى أشهر قصائد رسول حمزاتوف " الغرانيق" بترجمة الشاعر أيمن أبو الشعر وغناء لانا هابراسو.

-عرض سريع لنموذج الاهتمام بالجيل الإبداعي الشاب وتجربة الشاعر الدكتور راتب سكر في هذا المجال نموذجا في سورية.

-عرض قصيدة كان قد ألقاها في مهرجان تشيخوف عام 2019 منوها مع ازدياد شراسة النازيين الجدد كظاهرة في الآونة الأخيرة بأن نبضات قلبه مع هذه القصيدة تبدو كإيقاع خطى مسير كتائب عسكرية تهتف " نحن سننتصر على النازية حتما" ولهذا يوجه نداءه في الكلمات الأخيرة أن لا يتهاون أحد في هذا الصراع وهو ما تتحدث عنه قصيدته باللغة الروسية.

المصدر: RT